به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر شامگاه شنبه در گردهمایی تعاونگران شهرستان آق‌قلا که به مناسبت هفته تعاون برگزار شد، اظهار کرد: در شرایط اقتصادی کنونی، تقویت ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و جامعه تعاون باید به‌طور جدی دنبال شود و ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از تعاونی‌های فعال و رفع موانع پیش روی آنها به کار گرفته شود.

وی با تأکید بر اینکه توسعه تعاونی‌ها می‌تواند نقش مستقیمی در تقویت اقتصاد مناطق مختلف استان داشته باشد، افزود: حمایت از این بخش نباید تنها به مسائل مالی محدود شود و آموزش، توانمندسازی و ایجاد دسترسی بهتر به بازار نیز باید در برنامه‌های حمایتی مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، آموزش و بهره‌گیری از دانش روز را از نیازهای اساسی تعاونی‌ها برشمرد و گفت: استفاده از فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، آموزش‌های تخصصی و تقویت مهارت‌های بازاریابی می‌تواند ظرفیت تعاونی‌ها را برای توسعه فعالیت و حضور مؤثرتر در بازار افزایش دهد.

کیان‌مهر ادامه داد: در همین راستا، برگزاری نشست‌های تخصصی برای شناسایی و ارائه آموزش‌های مورد نیاز تعاونگران در دستور کار قرار خواهد گرفت تا اعضای تعاونی‌ها متناسب با نیازهای روز بازار، مهارت‌های لازم را کسب کنند.

وی همچنین توسعه بازار فروش محصولات تعاونی‌ها و صنایع‌دستی استان را ضروری دانست و گفت: حمایت از حضور تعاونی‌ها در نمایشگاه‌ها، شناسایی بازارهای جدید و استفاده از ظرفیت فروش اینترنتی از جمله برنامه‌هایی است که باید با جدیت دنبال شود.

معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به ظرفیت فرش ترکمن در آق‌قلا و سایر محصولات تولیدی تعاونی‌ها، بر ضرورت فراهم کردن زمینه عرضه گسترده‌تر این محصولات تأکید کرد و افزود: توسعه بازار می‌تواند به افزایش فروش و درآمد تولیدکنندگان و ایجاد انگیزه برای تداوم فعالیت تعاونی‌ها منجر شود.

کیان‌مهر خاطرنشان کرد: تقویت تعاونی‌ها به‌ویژه در مناطق روستایی و مرزی، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد خانوارها، می‌تواند به تثبیت جمعیت و تقویت اقتصاد محلی کمک کند.

این گردهمایی با حضور امان‌زاده، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی، هلاکو مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان و آهنگری فرماندار آق‌قلا برگزار شد.