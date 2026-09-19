به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محسن روشنی اظهار کرد: در پی مطالبات شهروندان و با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، طرح پاکسازی نقاط آلوده، تفرجگاه‌ها و پارک‌های بندرترکمن در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اجرای اقدامات هدفمند و حضور در نقاط مورد نظر، ۲۲ خرده‌فروش موادمخدر را شناسایی و دستگیر کردند.

جانشین انتظامی بندرترکمن ادامه داد: در بازرسی از متهمان، مقادیری انواع موادمخدر کشف و ضبط و افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع مربوط معرفی شدند.

روشنی همچنین از جمع‌آوری ۱۰۵ معتاد متجاهر در جریان اجرای این طرح خبر داد و گفت: این افراد پس از جمع‌آوری برای انجام مراحل قانونی و دریافت خدمات مربوط، به مراکز تعیین‌شده معرفی شدند.

وی با تأکید بر استمرار طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی اظهار کرد: پاکسازی تفرجگاه‌ها و پارک‌ها از عوامل مخل نظم و امنیت و مقابله با خرده‌فروشان موادمخدر از مطالبات شهروندان و اولویت‌های پلیس است و اجرای این طرح‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

جانشین انتظامی بندرترکمن خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی که از طریق توزیع موادمخدر و ایجاد ناامنی، آرامش شهروندان را تهدید می‌کنند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.

روشنی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به مأموران انتظامی اطلاع دهند.