https://mehrnews.com/x3d6vK ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ کد مطلب 6952057 استانها گیلان استانها گیلان ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ دویست و سومین حماسه حضور شبانه مردم لاهیجان در میادین لاهیجان_ در این فیلم دویست و سومین حماسه حضور شبانه مردم لاهیجان را در میادین مشاهده می کنید. دریافت 12 MB فیلم: محمد صادق غلامی کد مطلب 6952057 کپی شد مطالب مرتبط خوانسار؛ ۲۰۲ شب پایداری و حماسه و یک حضور ماندگار روایت مهر از همدلی مردم لنگرود در شب دویست و سوم تپش میدان آزادی سنندج در دویستوسومین شب اجتماع ۲۰۲ شب پایداری و مردم گلپایگان که هنوز پای کارند دویست و ششمین حماسه شبهای مقاومت در لاهیجان دویست و ششمین شب میدان داری لنگرودیها در دفاع از وطن ۲۰۳ شب مقاومت؛ تالشیها همچنان ایستاده اند دویست و ششمین اجتماع مردم بندرعباس در حمایت از نظام اسلامی دویست و چهارمین راهپیمایی شبانه مردم لاهیجان در خیابان ها برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب لاهیجان
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