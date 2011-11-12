تدوین فیلم "شانه دوست" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سوم آبان ماه فیلمبرداری این فیلم در تهران آغاز شد و هم اکنون از نیمه گذشته است. گروه برای ادامه کار از 19 آبان ماه راهی شمال شدند. همچنین سهراب میرسپاسی کار تدوین همزمان را به تازگی آغاز کرده است.

در "شانه دوست" رز رضوی، منیره رئیسی، جهانبخش سلطانی، شهراد وثوقی، رضا آشتیانی، محمدرضا رهبری و مهدی تهرانی بازی می‌کنند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: احسان نصیری، طراح گریم: محسن بابایی، طراح صحنه و لباس:علی مربی، مدیر تولید و مجری طرح: رضا آشتیانی، دستیار کارگردان:سامرند معروفی، برنامه ریز:ابراهیم ابراهیمیان، صدابردار: ابرهیم ایرج زاد و تهیه کننده: محسن محسنی‌نسب.

فیلمنامه "شانه دوست" را محسنی‌نسب نوشته و فیلمبرداری در تهران و شهر نور مازندران انجام می‌شود.

داستان فیلم درباره دو زن زندانی است که یکی به دلیل سرقت و دیگری به خاطر مواد مخدر در بند هستند. آنها با هم از زندان آزاد می‌شوند و شرایطی خاص برای آنها به وجود می‌آید. این فیلم بخشی از سه‌گانه‌ای است که محسنی‌نسب ساخت آن را دنبال می‌کند که اولین آن "کریستال" و بخش دیگر "کندو" است.