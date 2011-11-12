رسانه های جمعی نقش مهمی در توسعه کتابخانه های عمومی دارند

عطاءالله رستگار در در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاثیر و جایگاه رسانه های جمعی در راستای حمایت از برنامه های مختلف کتابخانه های عمومی اظهار داشت: خبرنگاران همواره با پیشنهادات و انتقادات سازنده خود به کتابخانه های عمومی در ارتقای شاخص ها کمک فراوانی کرده اند و انتظار می رود که این روند همچنان ادامه داشته باشد.

وی نقش کتابخانه های عمومی را در توسعه فرهنگی جوامع بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: نهادینه شدن فرهنگ کتابخوانی در جوامع می تواند کشورها را در رسیدن سریعتر به توسعه یاری کند و خوشبختانه طی چند سال اخیر اقدامات بسیار خوبی در توسعه کتابخانه های عمومی در استان کردستان اجرایی شده است.

رستگار سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان را نقطه عطفی در توسعه همه جانبه این استان به ویژه در حوزه فرهنگی برشمرد و بیان کرد: پس از این سفر تاریخی کتابخانه های عمومی نیز در بسیاری از شاخصها با توسعه کم نظیری مواجه شد و امروز کردستان در بخشی از حوزه ها از استانهای برتر کشور است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان با اشاره به رشد 500 درصدی تعداد اعضای فعال کتابخانه های عمومی پس از این سفر تاریخی، بیان کرد: تا پیش از سفر مقام معظم رهبری به استان تعداد اعضای فعال 17 هزار نفر بود اما پس از سفر این تعداد به بیش از 120 هزار عضو رسیده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 44 باب کتابخانه عمومی نهادی در استان کردستان فعال است، افزود: این تعداد تا پیش از سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان 39 باب بود و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده ای نزدیک دو کتابخانه دیگر در مناطق حاشیه نشین نیز به این تعداد افزوده می شود.

رستگار زیربنای مجموع فضای فیزیکی کتابخانه های عمومی نهادی استان کردستان را 20 هزار و 83 متر مربع ذکر کرد و گفت: این میزان با ساخت کتابخانه های مرکزی و همچنین احداث کتابخانه در زمین های اهدایی از سوی خیرین افزایش چشمگیری می یابد.

وی استان کردستان را پیشرو در راه انداز کتابخانه های عمومی مشارکتی در کشور ذکر کرد و گفت: در حال حاضر 84 باب کتابخانه عمومی مشارکتی در سطح استان فعال است که 30 باب آن در روستاهاست.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان در پایان خواستار توجه بیشتر خیرین به کتابخانه های عمومی شد و بیان کرد: خوشبختانه در دو سال گذشته بیش از 13 هزار و 500 متر مربع زمین به منظور ساخت کتابخانه از سوی خیرین در استان اهدا شده است.