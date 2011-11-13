پروفسور چاد مایستر استاد فلسفه کالج بتل در ایندیانای آمریکا در مورد تعریف فیلم دینی به خبرنگار مهر گفت: فیلم دینی، فیلمی است که بر موضوعات اساسی و عمده یا مجموعه‌ای از موضوعات مطرح در دین که مورد بحث و گفتگو در درون آن سنت دینی هستند اطلاق می‌شود.

وی افزود: برای مثال موضوعاتی چون ماهیت و وجود خدا، حقیقت در سنتهای دینی مختلف و تفاوتهای ادیان در این خصوص، رابطه میان دین و علم، مسئله خلقت و بحث رهایی و رستگاری انسان از جمله این موضوعات و مسائل به شمار می‌روند.

مؤلف "فلسفه دین" تصریح کرد: هالیوود نیز در ظاهر فیلمهای دینی می‌سازد اما برخی از این فیلمها موهن و توهین به ادیان هستند. فیلم آخرین وسوسه مسیح به نوعی منجر به اختلاف نظر میان دو سنت مسیحی و یهودی نیز شد.

وی در مورد اهداف فیلمهای آخرالزمانی غرب و اینکه آیا این فیلمها بازگو کننده تمام حقایق هستند نیز تصریح کرد: برای ساخت فیلمهای آخرالزمانی در غرب دلایل گوناگونی وجود دارد. یکی از این دلایل بحث آخرت شناسی در مسیحیت است؛ یعنی مطالعه الهیاتی پایان جهان در مسیحیت. بر این اساس بسیاری از مسیحیان و کشیشهای مسیحی معتقد هستند که عیسی مسیح(ع) روزی باز خواهد گشت و بر جامعه انسانی بر اساس عدالت حکمرانی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: بر اساس تفسیری مبتنی بر آخرین کتاب انجیل که اکثریت به این تفسیر اعتقاد دارند جنگی بزرگ میان نیروهای خیر و شر در خواهد گرفت و این جنگ طلیعه و آغاز آخرالزمان خواهد بود.

این استاد فلسفه در ادامه به دلیل دیگر ساخت فیلمهای آخرالزمانی پرداخت و گفت: دلیل دیگر مربوط به تقویم مسیحی است. بر اساس تقویم مسیحی در آغاز هزاره دوم قرار داریم. این تقویم مبتنی بر تولد و مرگ مسیح(ع) بنا نهاده شده است. بر اساس وقایع نگاری موجود در انجیل، به نظر می‌رسد اتفاقات مهمی در هر دو هزار سال رخ می‌دهد. بر این اساس برخی معتقد هستند که زمان برای اتفاقی مهم فرا رسیده است.

مؤلف "اندیشه مسیحیت در دوران مدرن" تصریح کرد: برای نمونه در آغاز سال 2000 میلادی برخی از این هراس داشتند که کامپیوترهای شخصی از بین خواهد رفت. در برخی مناطق دنیا ترس و هراس از این موضوع شدید بود. این موضوع هیستری پایان جهان را تشدید می‌کرد.

وی تأکید کرد: همچنین برخی نیز معتقد هستند که پایان جهان در نتیجه یک جنگ هسته‌ای یا یک فاجعه زیست محیطی رخ خواهد داد. باید توجه داشت که این دیدگاهها دیگر دیدگاههای دینی راجع به پایان جهان نیست.

استاد کالج بتل یادآور شد: برای مثال برخی پیش بینی می‌کردند که سیاره‌ای در ماه می سال 2003 میلادی با زمین برخورد خواهد کرد و زمین از بین خواهد رفت. اما اتفاقی نیفتاد و برخی گفتند که این اتفاق در ماه دسامبر سال 2012 میلادی رخ خواهد داد.

وی افزود: برخی نیز بر اساس تقویم مایاها معتقد هستند که پایان جهان در انقلاب زمستانی به سال 2012 میلادی رخ خواهد داد. آنها معتقد هستند که روز رستاخیز در تاریخ 21 دسامبر سال 2012 میلادی رخ خواهد داد.

وی تأکید کرد: باید توجه داشت که این پیش بینی ها بر اساس افسانه‌ها انجام می‌شود و واقعیت ندارند. بر این اساس فیلمهای آخرالزمانی در غرب مهیج هستند و برخی آنها را دنبال می‌کنند.

مایستر افزود: اما بر اساس اعتقاد برخی محققان دین مسیحیت، انجیل هیچ زمان مشخصی را برای پایان جهان پیش بینی نکرده است. همچنین دانشمندان علوم نیز هیچ تهدیدی را برای کره زمین برنشمرده‌اند.

مؤلف "مقدمه‌ای بر فلسفه دین" در پایان یادآور شد: اما متأسفانه بسیاری از فیلمسازان در غرب فیلمهایی به دروغ می‌سازند و این ترس و هراس را ایجاد می‌کنند که زمان پایان جهان نزدیک است.