هر روز باید روز کتاب باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بقایی نویسنده و پژوهشگر با بیان اینکه لزوم خواندن کتاب و افزایش آگاهی آنقدر در کشور جدی است که باید هر روز را روز کتاب دانست تصریح کرد:‌ باید هر روز، روز کتاب باشد و هر 4 سال یک بار هم سال کبیسه کتاب داشته باشیم .

وی افزود:‌ برای علاقمند کردن مردم جامعه به کتاب خواندن باید قفسه‌های کتابخانه‌های عمومی را با کتاب‌هایی که مردم دوست دارند پر کنیم و عضویت در کتابخانه‌های عمومی رایگان شود یا فضای کتابخانه‌ها را به گونه‌ای طراحی کنیم که دلپذیر باشد و دسترسی مستقیم به قفسه‌های کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی را برای مردم و دانشجویان فراهم کنیم.



نویسنده کتاب «کوثر عشق» با بیان اینکه کتاب دروازه‌ای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت است، گفت: اختصاص دادن یک هفته به کتاب خیلی خوب است اما کافی نیست. کتاب باید در سراسر عمر و هستی یک انسان جای ویژه داشته باشد و مثل نفس کشیدن یا جواب دادن به نیازهای دیگر در زندگی نهادینه شود.

این نویسنده افزود:‌ در هفته کتاب می‌توانیم به همه کتاب هدیه دهیم، کتاب‌ها مورد نقد و بررسی قرار گیرند، بیشتر بخوانیم و بیشتر درباره برنامه‌های کتاب اطلاع رسانی کنیم و در مجموع هر آنچه می‌شود به بهانه آن مطالعه غیردرسی را ترویج کرد، انجام دهیم.

بقایی در ادامه با شاره به اینکه در دین مبین اسلام مطالعه کردن و آگاه شدن از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، گفت:‌ دین ما پرچمدار کتاب و کتابخوانی در جهان است و تاریخ اسلام گواه این مدعاست و حیف است مردمی که تمدن چند هزار ساله ایرانی و پیشینه اسلام و معنویت دارند از سرانه پایین کتابخوانی برخوردار باشند.

نویسنده کتاب «کجاوه سخن» تصریح کرد: ‌نقش برجسته، حساس و سازنده کتاب در تکمیل شخصیت فردی افراد جامعه بر کسی پوشیده نیست و باید بیشتر از یک هفته به آن پرداخت.

یه گفته وی هفته کتاب باعث می‌شود تا نهادهای دیگری غیر از معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فکر اهمیت کتاب در زندگی افراد جامعه بیفتند و هم راستا با این حرکت معاونت فرهنگی آنها هم گامی برای ترویج مطالعه در کشور بردارند.

نوزدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «یادگار ماندگار» 22 تا 29 آبان ماه سال جاری در سراسر کشور برگزار می‌شود.