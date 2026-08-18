به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز کودتای ۲۸ مرداد، ویژه‌برنامه «روایت کرمانشاه» با هدف بازخوانی هویت تاریخی و انتقال سرمایه‌های فرهنگی به نسل امروز در اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه برگزار می‌شود.

این برنامه با محوریت بررسی تحولات ۲۸ مردادماه سال ۱۳۳۲ و نقش مردم کرمانشاه در این مقطع تاریخی برگزار خواهد شد و در آن ابعاد مختلف این رویداد مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

در این ویژه‌برنامه، محسن درکه، نویسنده و پژوهشگر حوزه تاریخ، به ارائه مطالب و تشریح ابعاد تاریخی مرتبط با کودتای ۲۸ مرداد و تحولات آن خواهد پرداخت.

ویژه‌برنامه «روایت کرمانشاه» روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه، ساعت ۱۰ صبح در سالن آمفی‌تئاتر زنده‌یاد احمد عزیزی کتابخانه عمومی امیرکبیر برگزار می‌شود.

برگزاری این رویداد با هدف تقویت شناخت تاریخی جامعه و آشنایی نسل امروز با نقش مردم کرمانشاه در تحولات مهم تاریخ معاصر کشور برنامه‌ریزی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز کودتای ۲۸ مرداد، رویداد «روایت کرمانشاه» با هدف احیای هویت تاریخی و انتقال سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی به نسل امروز برگزار خواهد شد.

این ویژه‌برنامه با هدف تشریح ابعاد و تحولات مرتبط با کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و بررسی نقش مردم کرمانشاه در این مقطع تاریخی تدارک دیده شده است.

در این رویداد، محسن درکه، نویسنده و پژوهشگر حوزه تاریخ، به بررسی ابعاد تاریخی این رویداد و نقش مردم کرمانشاه خواهد پرداخت.

رویداد «روایت کرمانشاه» ساعت ۱۰ صبح در سالن آمفی‌تئاتر زنده‌یاد احمد عزیزی کتابخانه عمومی امیرکبیر برگزار می‌شود.

برگزاری این برنامه در راستای توجه به تاریخ معاصر، بازخوانی رویدادهای اثرگذار تاریخی و تقویت پیوند نسل امروز با هویت و پیشینه فرهنگی و تاریخی استان کرمانشاه پیش‌بینی شده است.