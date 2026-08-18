هرسین الگوی موفق اجرای طرح پزشکی خانواده در کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سروش، عصر سه‌شنبه در وبینار کشوری طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع، با تشریح آخرین وضعیت اجرای این برنامه در استان، بر عزم دانشگاه علوم پزشکی برای تحقق اهداف کلان نظام سلامت تأکید کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح در شهرستان هرسین اظهار کرد: این شهرستان با جمعیتی بیش از ۸۵ هزار نفر شامل ۳۷ هزار نفر در مناطق روستایی و ۴۸ هزار نفر در مناطق شهری، به‌عنوان پایلوت اصلی اجرای طرح پزشکی خانواده انتخاب شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: اجرای سطح یک برنامه پزشکی خانواده در شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر از شهریور ۱۴۰۴ و در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر از تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و روند اجرای آن با جدیت در حال پیگیری است.

سروش با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این طرح گفت: انتساب جمعیت، تعیین پزشک خانواده، اعمال مشوق‌ها، ارائه ویزیت رایگان و تغییرات مربوط به فرانشیز در سطوح مختلف در حال اجرا است.

وی ادامه داد: با تشکیل هیئت‌امنا و استفاده از ظرفیت سفیران سلامت، مشکلات اجتماعی موجود شناسایی و برای آنها مداخلات هدفمند طراحی شده است که می‌تواند به ارتقای شاخص‌های سلامت در جامعه کمک کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه راه‌اندازی نان کامل در ۶۰ نانوایی استان را از دیگر اقدامات مؤثر در این زمینه عنوان کرد و گفت: پنج واحد از این نانوایی‌ها در شهرستان هرسین فعال شده‌اند.

وی همچنین از طراحی «جاده سلامت» و برنامه‌ریزی برای اجرای اقدامات درون‌بخشی و برون‌بخشی خبر داد و افزود: هدف از این برنامه‌ها، افزایش آموزش، آگاهی و مشارکت مردم در فرآیند ارتقای سلامت است.

سروش با اشاره به شاخص‌های عملکردی طرح پزشکی خانواده تصریح کرد: در ارزیابی‌های اخیر، نرخ ارجاع به ۱۲ درصد و میزان نوبت‌دهی به ۹۵ درصد رسیده و با پایش مستمر، ایرادات موجود در مسیر اجرای طرح در حال شناسایی و رفع است.

وی ضمن قدردانی از حمایت امام جمعه، فرماندار و دیگر مسئولان شهرستان هرسین خاطرنشان کرد: تداوم حمایت مسئولان و مشارکت مردم می‌تواند زمینه تحقق اهداف طرح پزشکی خانواده از جمله دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، مدیریت بهتر بیماری‌های مزمن، کاهش هزینه‌های پرداختی از جیب مردم و نظام سلامت و جلوگیری از مراجعات غیرضروری به پزشکان متخصص را فراهم کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در پایان تأکید کرد: تقویت رویکرد پیشگیری به جای درمان و ساماندهی هوشمند اطلاعات سلامت از دیگر اهداف مهم این طرح است که با استمرار برنامه‌ریزی و همکاری دستگاه‌های مختلف می‌توان به آن دست یافت.