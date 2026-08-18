مرز سومار باید به محور تجارت و تعامل با عراق تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی عصر سه‌شنبه در دیدار با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، از تلاش‌ها و پیگیری‌های وزارت امور خارجه برای بازگشایی و فعال‌سازی مرز سومار قدردانی کرد.

وی با ابلاغ سلام مردم گیلانغرب به وزیر امور خارجه، اظهار کرد: فعال شدن مرز سومار فرصت مهمی برای توسعه اقتصادی شهرستان و گسترش تعاملات با مناطق مختلف کشور عراق فراهم کرده است.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به پیش‌بینی تردد حدود ۱۰۰ هزار زائر از مرز سومار در سال آینده، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، خدماتی و رفاهی متناسب با حجم تردد زائران و مسافران تأکید کرد.

رضایی افزود: توسعه مرز سومار نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مرتبط است و می‌توان از ظرفیت وزارت امور خارجه و دیپلماسی کشور برای تسهیل و تسریع روند توسعه این مرز و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز استفاده کرد.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت مرز سومار برای رونق مبادلات تجاری و توسعه مراودات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی میان گیلانغرب و مناطق مختلف عراق تأکید کرد.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به ظرفیت‌های مرز سومار در حوزه گردشگری، تردد مسافری و تجارت، گفت: تقویت این مرز می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی شهرستان، ایجاد فرصت‌های جدید برای مردم و تقویت روابط میان دو سوی مرز داشته باشد.

رضایی در پایان، حمایت دستگاه‌های ملی، استفاده از ظرفیت دیپلماسی و استمرار پیگیری مسئولان را برای تحقق اهداف توسعه‌ای مرز سومار ضروری دانست و بر تبدیل این مرز به یکی از محورهای مهم تردد، تجارت و تعاملات منطقه‌ای با عراق تأکید کرد.