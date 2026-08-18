آزاد شیخ‌ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پنج ماهه نخست امسال ۱۲ مورد آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان ثبت شده که نسبت به ۴۳ مورد در مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۶۷ درصدی داشته است.

وی افزود: وسعت عرصه‌های آسیب‌دیده نیز از یک هزار و ۱۶ هکتار در پنج ماهه نخست سال گذشته به حدود ۳۱۵ هکتار در سال جاری رسیده که کاهش ۶۹ درصدی را نشان می‌دهد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه افزایش آمادگی نیروها و تقویت ظرفیت واکنش سریع را از عوامل مؤثر در کاهش حریق‌ها عنوان کرد و گفت: ۱۰۸ نیروی اجرایی و آماده‌به‌کار در مجموعه یگان حفاظت محیط زیست استان فعالیت دارند.

شیخ‌ویسی ادامه داد: ۲۴ گروه واکنش سریع در سطح استان سازماندهی شده‌اند تا در صورت وقوع آتش‌سوزی، نیروها در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شده و عملیات مهار و کنترل حریق را انجام دهند.

وی با اشاره به تجهیزات اطفای حریق یگان حفاظت محیط زیست کرمانشاه گفت: ۶۴ دستگاه دمنده و ۶۵ آتش‌کوب برای مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی در اختیار نیروهای این مجموعه قرار دارد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت اقدامات پیشگیرانه، خاطرنشان کرد: کاهش تعداد و وسعت حریق‌ها حاصل افزایش آمادگی نیروها، واکنش سریع و توجه به پیشگیری و همچنین همراهی مردم در حفاظت از عرصه‌های طبیعی است.

شیخ‌ویسی در پایان از شهروندان، طبیعت‌گردان و بهره‌برداران عرصه‌های طبیعی خواست از روشن کردن آتش در طبیعت و رها کردن مواد قابل اشتعال خودداری کنند و در صورت مشاهده دود یا حریق، موضوع را در سریع‌ترین زمان به نیروهای امدادی و محیط زیست اطلاع دهند.