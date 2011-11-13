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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۲

برهان امامت رونمایی می‌شود

برهان امامت رونمایی می‌شود

موسسه موعود عصر همزمان با عید غدیر خم کتاب «برهان امامت» را رونمایی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه فرهنگی موعود عصر (عج) کتاب «برهان امامت» را همزمان با عید غدیرخم در پنجاه و هفتمین نشست از سلسه نشست‌های فرهنگ مهدوی رونمایی خواهد شد.

این کتاب شامل مجموعه مقالاتی درباره مسئله امامت است که با موضوعاتی چون ولایت مطلق، امامت صالحان، فضائل امامان و اهل بیت (ع)، تشیّع؛ مکتب اهل ولایت، غدیر و اتمام نعمت و سیره و سنت ولی الله (ع) تدوین شده است.

علامه سیدهاشم بحرانی، آیت‌الله وحید خراسان، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد مهدی میرباقری، آیت‌الله سیدحسن میرجهانی، علامه امینی ... و برخی از اساتید و نویسندگان حوزه و دانشگاه از جمله صاحبان مقاله در این اثر به شمار می‌روند.

پنجاه و هفتمین نشست از سلسله نشست‌های فرهنگ مهدوی با موضوع «راز شیعگی و حقیقت شیعه بودن» با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر مهدی‌پور روز دوشنبه 23 آبان، ساعت 14 در بلوار کشاورز، خیابان حجاب، مرکز آفرینش‌های فرهنگی ـ هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1458715

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