به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه فرهنگی موعود عصر (عج) کتاب «برهان امامت» را همزمان با عید غدیرخم در پنجاه و هفتمین نشست از سلسه نشست‌های فرهنگ مهدوی رونمایی خواهد شد.

این کتاب شامل مجموعه مقالاتی درباره مسئله امامت است که با موضوعاتی چون ولایت مطلق، امامت صالحان، فضائل امامان و اهل بیت (ع)، تشیّع؛ مکتب اهل ولایت، غدیر و اتمام نعمت و سیره و سنت ولی الله (ع) تدوین شده است.

علامه سیدهاشم بحرانی، آیت‌الله وحید خراسان، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد مهدی میرباقری، آیت‌الله سیدحسن میرجهانی، علامه امینی ... و برخی از اساتید و نویسندگان حوزه و دانشگاه از جمله صاحبان مقاله در این اثر به شمار می‌روند.

پنجاه و هفتمین نشست از سلسله نشست‌های فرهنگ مهدوی با موضوع «راز شیعگی و حقیقت شیعه بودن» با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر مهدی‌پور روز دوشنبه 23 آبان، ساعت 14 در بلوار کشاورز، خیابان حجاب، مرکز آفرینش‌های فرهنگی ـ هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.