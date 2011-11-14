زائران با طواف مستحبی، مزاحم طواف کنندگان واجب نشوند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجت‌الاسلام نجف نجفی روحانی با بیان این توصیه گفت: نباید برای انجام طواف مستحبی، مزاحم طواف واجب دیگران شد. همچنین امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: اوّلین چیزى که امام عصر (عج) از عدل خود آشکار می‌کند این است که منادى او فریاد برمى‌آورد که طواف‌کنندگان مستحبّى و لمس‌کنندگان حجرالاسود، حجرالاسود و مطاف را براى کسانى که طواف واجب دارند، واگذارند.



وی افزود: همچنین زائرانی که نمی‌توانند اعمال عمره مفرده را درست انجام دهند، محرم نشوند، چون نباید به خاطر امر مستحبی، خود و همراهان را دچار مشکل کنند. این گونه افراد به جای محرم شدن، به کارهای عبادی دیگر مشغول شوند که اجر و ثواب بیشتری عایدشان شود.



مسئول امور روحانیون بعثه مکه مکرمه اظهارداشت زائرین عزیز، مدت باقی‌مانده سفر را قدر بدانند و فرصت‌سوزی نکنند، چون این فرصت‌ها کمتر به دست می‌آید و خیلی‌ها هستند که آرزوی حضور یک لحظه در مسجدالحرام و یک نگاه به خانه کعبه را دارند. بنابراین توصیه می‌شود هر چه می‌توانند به حرم مشرف شوند و به طواف، نماز، تلاوت قرآن و دعا بپردازند یا حداقل به کعبه نگاه کنند چون به فرموده امام صادق علیه‌السلام "نگاه کردن به کعبه عبادت است و هر کس به کعبه نظر کند تا وقتی که نگاهش به کعبه است برایش حسنه نوشته می‌شود و از سیّئات او محو می‌گردد."