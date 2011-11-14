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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

نجفی روحانی :

زائران با طواف مستحبی، مزاحم طواف کنندگان واجب نشوند

زائران با طواف مستحبی، مزاحم طواف کنندگان واجب نشوند

مسئول امور روحانیون بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه به زائران بیت‌الله‌الحرام توصیه کرد تا زمانی که مطاف خیلی شلوغ است، به انجام عمره مفرده نپردازند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حجت‌الاسلام نجف نجفی روحانی با بیان این توصیه گفت: نباید برای انجام طواف مستحبی، مزاحم طواف واجب دیگران شد. همچنین امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: اوّلین چیزى که امام عصر (عج) از عدل خود آشکار می‌کند این است که منادى او فریاد برمى‌آورد که طواف‌کنندگان مستحبّى و لمس‌کنندگان حجرالاسود، حجرالاسود و مطاف را براى کسانى که طواف واجب دارند، واگذارند.

وی افزود: همچنین زائرانی که نمی‌توانند اعمال عمره مفرده را درست انجام دهند، محرم نشوند، چون نباید به خاطر امر مستحبی، خود و همراهان را دچار مشکل کنند. این گونه افراد به جای محرم شدن، به کارهای عبادی دیگر مشغول شوند که اجر و ثواب بیشتری عایدشان شود.  

مسئول امور روحانیون بعثه مکه مکرمه اظهارداشت زائرین عزیز، مدت باقی‌مانده سفر را قدر بدانند و فرصت‌سوزی نکنند، چون این فرصت‌ها کمتر به دست می‌آید و خیلی‌ها هستند که آرزوی حضور یک لحظه در مسجدالحرام و یک نگاه به خانه کعبه را دارند. بنابراین توصیه می‌شود هر چه می‌توانند به حرم مشرف شوند و به طواف، نماز، تلاوت قرآن و دعا بپردازند یا حداقل به کعبه  نگاه کنند چون به فرموده امام صادق علیه‌السلام "نگاه کردن به کعبه عبادت است و هر کس به کعبه نظر کند تا وقتی که نگاهش به کعبه است برایش حسنه نوشته می‌شود و از سیّئات او محو می‌گردد."

کد مطلب 1459728

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