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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۵۵

افتتاح ۷۵ پروژه عمرانی و اشتغال‌زایی در اسالم تالش

افتتاح ۷۵ پروژه عمرانی و اشتغال‌زایی در اسالم تالش

تالش_همزمان با چهارمین روز از هفته دولت، ۷۵ پروژه عمرانی، خدماتی و اشتغال‌زایی با اعتباری بالغ بر ۲۱۷ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان در روستای وزمه‌بیجار بخش اسالم تالش به‌صورت تجمیعی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی‌سه‌ساری فرماندار تالش عصر پنجشنبه در حاشیه افتتاح پروژه های چهارمین روز از هفته دولت اظهار کرد: ۲۵ پروژه دهیاری‌های بخش اسالم در حوزه بهبود عبور و مرور روستایی و اجرای کانال هدایت آب‌های سطحی، ۸ پروژه شهرداری اسالم در سطح شهراسالم ، آسفالت معابر روستایی و مواصلاتی در زمینه ترمیم، لکه‌گیری و روکش آسفالت محورهای روستایی و مسیر اسالم به خلخال و همچنین گیسوم، بالاده، وزمه‌بیجار و سیاهبیل به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: ۱۴ پروژه شرکت توزیع نیروی برق شامل نصب ترانس و اجرای کابل‌های خودنگهدار و همچنین طرح‌های اشتغال‌زایی و خودمالکی بهزیستی و کمیته امداد و احداث ۲ واحد مسکن مددجویان نیز از دیگر طرح‌های افتتاح‌شده در این مراسم بود.

فرماندار تالش تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها گامی مؤثر در مسیر توسعه متوازن، محرومیت‌زدایی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان بخش اسالم است.

کد مطلب 6929727

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