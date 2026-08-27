به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدیسهساری فرماندار تالش عصر پنجشنبه در حاشیه افتتاح پروژه های چهارمین روز از هفته دولت اظهار کرد: ۲۵ پروژه دهیاریهای بخش اسالم در حوزه بهبود عبور و مرور روستایی و اجرای کانال هدایت آبهای سطحی، ۸ پروژه شهرداری اسالم در سطح شهراسالم ، آسفالت معابر روستایی و مواصلاتی در زمینه ترمیم، لکهگیری و روکش آسفالت محورهای روستایی و مسیر اسالم به خلخال و همچنین گیسوم، بالاده، وزمهبیجار و سیاهبیل به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد: ۱۴ پروژه شرکت توزیع نیروی برق شامل نصب ترانس و اجرای کابلهای خودنگهدار و همچنین طرحهای اشتغالزایی و خودمالکی بهزیستی و کمیته امداد و احداث ۲ واحد مسکن مددجویان نیز از دیگر طرحهای افتتاحشده در این مراسم بود.
فرماندار تالش تصریح کرد: اجرای این طرحها گامی مؤثر در مسیر توسعه متوازن، محرومیتزدایی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان بخش اسالم است.
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