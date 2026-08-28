تکرار ادعاهای سنتکام درباره مین روبی تنگه هرمز و تداوم محاصره دریایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «براد کوپر» فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) مدعی شد: نیروهای آمریکایی موفق شده‌اند مین‌هایی را که به ادعای وی توسط سپاه پاسداران در تنگه هرمز و مسیرهای کشتیرانی آن کار گذاشته شده بود، پاکسازی کنند.

وی همچنین ادعا کرد: مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز به‌گونه‌ای تفکیک شده‌اند که حرکت کشتی‌ها در دو جهت با هدف تأمین امنیت آنها ادامه داشته باشد.

فرمانده سنتکام در ادامه ادعاهای خود افزود: حدود ۷۵۰ میلیون بشکه نفت با حمایت آمریکا از خلیج فارس عبور کرده است.

وی همچنین مدعی شد: ایران از زمان ازسرگیری محاصره دریایی در اواسط ماه گذشته تاکنون هیچ نفتی صادر نکرده است.

این مقام نظامی آمریکایی همچنین ادعا کرد: هیچ کشتی‌ای بدون اجازه آمریکا وارد بنادر ایران نشده یا از آنها خارج نشده است.

فرمانده سنتکام در ادامه ادعاهایش افزود: ما تنها به دلایل بشردوستانه اجازه تردد کشتی‌ها به بنادر ایران و از این بنادر را می‌دهیم.

وی همچنین مدعی شد: ۷۵ کشتی را که تلاش کردند محاصره دریایی ایران را نقض کنند، بازگرداندیم و ۳ کشتی را که از دستورات تبعیت نکردند، متوقف و از کار انداختیم.