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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۳۵

تکرار ادعاهای سنتکام درباره مین روبی تنگه هرمز و تداوم محاصره دریایی

تکرار ادعاهای سنتکام درباره مین روبی تنگه هرمز و تداوم محاصره دریایی

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی (سنتکام) آمریکا با اشاره به حضور۵۰ هزار نیروی نظامی این کشور در چارچوب محاصره دریایی ایران، بار دیگر مدعی مین روبی تنگه هرمز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «براد کوپر» فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) مدعی شد: نیروهای آمریکایی موفق شده‌اند مین‌هایی را که به ادعای وی توسط سپاه پاسداران در تنگه هرمز و مسیرهای کشتیرانی آن کار گذاشته شده بود، پاکسازی کنند.

وی همچنین ادعا کرد: مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز به‌گونه‌ای تفکیک شده‌اند که حرکت کشتی‌ها در دو جهت با هدف تأمین امنیت آنها ادامه داشته باشد.

فرمانده سنتکام در ادامه ادعاهای خود افزود: حدود ۷۵۰ میلیون بشکه نفت با حمایت آمریکا از خلیج فارس عبور کرده است.

وی همچنین مدعی شد: ایران از زمان ازسرگیری محاصره دریایی در اواسط ماه گذشته تاکنون هیچ نفتی صادر نکرده است.

این مقام نظامی آمریکایی همچنین ادعا کرد: هیچ کشتی‌ای بدون اجازه آمریکا وارد بنادر ایران نشده یا از آنها خارج نشده است.

فرمانده سنتکام در ادامه ادعاهایش افزود: ما تنها به دلایل بشردوستانه اجازه تردد کشتی‌ها به بنادر ایران و از این بنادر را می‌دهیم.

وی همچنین مدعی شد: ۷۵ کشتی را که تلاش کردند محاصره دریایی ایران را نقض کنند، بازگرداندیم و ۳ کشتی را که از دستورات تبعیت نکردند، متوقف و از کار انداختیم.

کد مطلب 6930019

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