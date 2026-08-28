به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین اختتامیه بیستویکمین جشنواره شهید رجایی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور، با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، از دستگاهها، مسئولان و کارکنان برگزیده و خانوادههای شهدا تجلیل شد.
در این مراسم، جایزه ویژه «یاور فتح» به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان یکی از دستگاههای اجرایی برتر در خدمترسانی به مردم در دوران جنگ تحمیلی اهدا شد و محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این جایزه را از رئیسجمهور دریافت کرد.
این جایزه با توجه به عملکرد دستگاههای اجرایی در خدمترسانی به مردم در شرایط جنگی و میزان آمادگی و تابآوری آنان در این دوره اختصاص یافت.
وزارت بهداشت در جریان جنگ تحمیلی اخیر، با بسیج ظرفیتهای نظام سلامت، ضمن امدادرسانی بهموقع به مصدومان و مجروحان و اعزام سریع نیروهای درمانی به محل حوادث، خدمات درمانی رایگان به مصدومان و مجروحان ارائه کرد و تأمین خون و فرآوردههای خونی مورد نیاز کشور را نیز در دستور کار قرار داد.
در این مدت، بیش از ۶۶ هزار مجروح در مراکز درمانی تحت پوشش نظام سلامت درمان شدند و کادر سلامت با حضور مستمر در میدان خدمت، نقش مهمی در حفظ تابآوری نظام سلامت ایفا کردند.
در بخش دیگری از این مراسم، وزارت بهداشت در جایزه موضوعی «تبیین تلاش» نیز به دلیل اقدامات مؤثر در اطلاعرسانی، تبیین عملکرد و تلاش برای اقناع افکار عمومی، موفق به کسب رتبه برتر شد.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، پس از دریافت این جوایز، ضمن قدردانی از تلاش تمامی همکاران حوزه سلامت اظهار کرد: وظیفه خود میدانم از همه همکاران عزیزم در حوزه سلامت که در این ایام سخت بیش از ۶۶ هزار مجروح را درمان کردند، تشکر کنم.
وی با اشاره به نقش تیم ملی سلامت در تابآوری نظام سلامت افزود: تابآوری نظام سلامت مدیون تیم ملی سلامت است؛ پرستاران عزیز، پزشکان، نیروهای بهداشتی و همه همکارانی که در این صحنهها حضور داشتند و مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام دادند.
وزیر بهداشت همچنین با اشاره به آسیب دیدن بیش از ۳۰۰ دستگاه آمبولانس در جریان حوادث اخیر گفت: این جنایات نشانه خوی وحشی گری آمریکا و صهیونیسم است و مردم ما دست به دست هم دادند و به خوبی تا امروز تاب آوری کردند. از همه مردم هم سپاسگزاریم.
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