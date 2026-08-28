به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، نظامیان رژیم صهیونیستی برای دومین روز متوالی مواضعی در اطراف شهرک بیتجن در حومه غربی دمشق را هدف حملات توپخانهای قرار دادند.
بر اساس گزارشهای میدانی، منطقه «تل باط الورده» در اطراف بیتجن در حومه دمشق هدف حملات توپخانهای اسرائیل قرار گرفته است.
همزمان، در حومه مرکزی قنیطره، ۹ خودروی حامل نظامیان رژیم صهیونیستی وارد روستای «بریقه» شد.
همچنین چهار خودروی نظامی رژیم صهیونیستی در اطراف روستای «الحانوت» در جنوب قنیطره مشاهده شدهاند.
نیروهای صهیونیستی در روستای «رسم العجرف» در جنوب قنیطره نیز با ورود به منازل، اقدام به بازرسی و تفتیش خانهها کردند.
این تحرکات در حالی ادامه دارد که تجاوزات و نفوذهای زمینی رژیم صهیونیستی در بخشهایی از جنوب سوریه، بهویژه در استانهای قنیطره و درعا و حومه غربی دمشق، طی روزهای اخیر افزایش یافته است.
این اقدامات در شرایطی صورت میگیرد که تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در نزدیکی منطقه حائل و مرزهای سوریه با جولان اشغالی، بر تنشهای میدانی در جنوب سوریه افزوده است.
پس از سقوط دولت بشار اسد در آذرماه ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با بهرهبرداری از خلأ امنیتی ایجادشده در سوریه، حملات گستردهای را علیه زیرساختهای نظامی این کشور آغاز کرد و همزمان با هدف قرار دادن تأسیسات دفاعی و جنگندههای سوری، تحرکات زمینی خود در جنوب سوریه را نیز گسترش داد.
در ادامه این تجاوزات، نیروهای رژیم صهیونیستی در بخشهایی از جنوب سوریه پیشروی کرده و مناطقی از جمله ارتفاعات راهبردی «جبلالشیخ» را به اشغال خود درآوردند؛ اقدامی که با افزایش حضور و تحرکات نظامی این رژیم در منطقه قنیطره و مناطق مجاور جولان اشغالی همراه بوده است.
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