به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد عصر پنجشنبه در آیین بارگیری سکوی مسکونی Q4 میدان نفتی رشادت در شرکت صنعتی دریایی صدرا بوشهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای دولت جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: امروز در استان بوشهر شاهد اجرای کاری ارزشمند، بی‌بدیل و مبتنی بر توان نیروهای متخصص داخلی هستیم.

وی با قدردانی از مسئولان استانی، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی و مدیران و کارکنان صنعت نفت و شرکت صنعتی دریایی صدرا افزود: فعالان و متخصصان این مجموعه‌ها در شرایط سخت اقلیمی و عملیاتی، نقش مهمی در حفظ و پایداری شریان‌های اقتصادی کشور ایفا کرده‌اند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساخت سکوی مسکونی Q4 میدان نفتی رشادت در بوشهر بیان کرد: این سازه با وزن ۲۵۰۰ تن، در گذشته عمدتاً توسط شرکت‌ها و پیمانکاران خارجی اجرا می‌شد، اما امروز متخصصان ایرانی توانسته‌اند این ظرفیت فنی و مهندسی را در داخل کشور ایجاد و عملیاتی کنند.

وی سکوهای مسکونی را از اجزای مهم پشتیبانی عملیات تولید در میدان‌های دریایی دانست و تصریح کرد: استقرار نیروهای عملیاتی و فنی در دریا و تداوم فعالیت‌های حوزه نفت، نیازمند زیرساخت‌های ایمن، استاندارد و پایدار است و ساخت چنین سکوهایی نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های صنعت نفت دارد.

بوشهر ظرفیت اجرای پروژه‌های بزرگ دریایی را دارد

نیکزاد با تأکید بر اهمیت توانمندی‌های بومی در حوزه‌های نفت، گاز، سرمایه‌گذاری و فناوری‌های فنی گفت: اقدامات انجام‌شده در صدرا بوشهر نشان می‌دهد ظرفیت قابل‌توجهی برای اجرای پروژه‌های بزرگ دریایی و نفتی در داخل کشور وجود دارد و باید از این توان در مسیر توسعه اقتصادی و تقویت تولید ملی بهره‌برداری شود.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی استان بوشهر در اقتصاد انرژی کشور خاطرنشان کرد: بوشهر به واسطه برخورداری از ظرفیت‌های نفت، گاز، دریا، صنایع دریایی و زیرساخت‌های بندری، جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ملی دارد.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: توسعه فعالیت‌های صنعتی و دریایی در استان بوشهر می‌تواند آثار گسترده‌ای در حوزه اشتغال، تولید و رونق اقتصادی به همراه داشته باشد.