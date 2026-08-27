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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۳

رضایی: آمریکا شرارت کند بلایی سرشان می‌آوریم که در تاریخ ثبت شود

رضایی: آمریکا شرارت کند بلایی سرشان می‌آوریم که در تاریخ ثبت شود

دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دیدار نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر، با تأکید بر روابط دوستانه و برادرانه ایران و قطر، نسبت به هرگونه اقدام خصمانه آمریکا علیه ایران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دیدار با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر، با تأکید بر روابط دوستانه و برادرانه ایران و قطر، نسبت به هرگونه اقدام خصمانه آمریکا علیه ایران هشدار داد.

وی با اشاره به روابط ایران و قطر اظهار کرد: ایران در روزها و شرایط سخت به قطر کمک کرده است و بر دوستی و برادری میان دو کشور تأکید دارد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه ایران به آمریکا بی‌اعتماد است، افزود: آمریکایی‌ها بارها به دیپلماسی و مذاکره خیانت کرده‌اند.

رضایی در ادامه هشدار داد: اگر آمریکا شرارتی علیه ایران آغاز کند، بلایی بر سر منافع نظامی و اقتصادی آن‌ها خواهیم آورد که در تاریخ ثبت شود.

وی همچنین درباره تنگه هرمز گفت: آمریکا باید ابتدا اقدامات عملی در جهت انجام شروط ایران را انجام دهد و پس از آن، ایران اقدام به بازگشایی تنگه هرمز خواهد کرد.

تأکید قطر بر تداوم همکاری با ایران

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر نیز در این دیدار از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت و روابط برادرانه میان دو کشور قدردانی کرد.

وی تأکید کرد: قطر در همکاری با جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه تردیدی نداشته است.

نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر همچنین با اشاره به شرایط حساس کنونی منطقه گفت: قطر با انگیزه‌ای مبتنی بر احساس مسئولیت، همواره برای همکاری با ایران مشتاق است.

کد مطلب 6929874
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      0 0
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      اگر ایران دارایی مواد اتمی 60 درصد خود را از کشور خارج کند اطمینان داشته باشیم که آمریکا از بمبهای بسیار کوچک تاکتیکی خود برای هدف قرار دادن اهدافی در ایران استفاده خواهد کرد همانند عراق که چنین کرد
    • IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      0 0
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      حتما دوباره پایگاه نظامی میزنید ! تا ترامپ و نتانیاهو کشته نشوند اینها ول کن ما نیستند !

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