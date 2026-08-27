به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در دیدار با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر، با تأکید بر روابط دوستانه و برادرانه ایران و قطر، نسبت به هرگونه اقدام خصمانه آمریکا علیه ایران هشدار داد.
وی با اشاره به روابط ایران و قطر اظهار کرد: ایران در روزها و شرایط سخت به قطر کمک کرده است و بر دوستی و برادری میان دو کشور تأکید دارد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه ایران به آمریکا بیاعتماد است، افزود: آمریکاییها بارها به دیپلماسی و مذاکره خیانت کردهاند.
رضایی در ادامه هشدار داد: اگر آمریکا شرارتی علیه ایران آغاز کند، بلایی بر سر منافع نظامی و اقتصادی آنها خواهیم آورد که در تاریخ ثبت شود.
وی همچنین درباره تنگه هرمز گفت: آمریکا باید ابتدا اقدامات عملی در جهت انجام شروط ایران را انجام دهد و پس از آن، ایران اقدام به بازگشایی تنگه هرمز خواهد کرد.
تأکید قطر بر تداوم همکاری با ایران
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه دولت قطر نیز در این دیدار از کمکهای جمهوری اسلامی ایران در شرایط سخت و روابط برادرانه میان دو کشور قدردانی کرد.
وی تأکید کرد: قطر در همکاری با جمهوری اسلامی ایران هیچگاه تردیدی نداشته است.
نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر همچنین با اشاره به شرایط حساس کنونی منطقه گفت: قطر با انگیزهای مبتنی بر احساس مسئولیت، همواره برای همکاری با ایران مشتاق است.
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