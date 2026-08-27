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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۲۳

آتش‌سوزی انبار پلاستیک در آق‌قلا ۲۳ آتش‌نشان را مصدوم کرد

آتش‌سوزی انبار پلاستیک در آق‌قلا ۲۳ آتش‌نشان را مصدوم کرد

آق‌قلا-مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان گفت: آتش‌سوزی گسترده در یک انبار پلاستیک واقع در شهرک صنعتی آق‌قلا، ۲۳ نفر از عوامل آتش‌نشانی را مصدوم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اعزام سه تیم عملیاتی به محل این حادثه خبر داد و اظهار کرد: این آتش‌سوزی از ساعت ۱۱ روز پنجم شهریورماه در شهرک صنعتی آق‌قلا واقع در محور گرگان-آق‌قلا رخ داد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، سه تیم عملیاتی شامل تیم پایگاه آق‌قلا، تیم واکنش سریع و تیم مرکزی آق‌قلا با حضور ۱۰ نیروی امدادی به محل اعزام شدند تا در کنار نیروهای آتش‌نشانی، عملیات امدادرسانی و ایمن‌سازی را انجام دهند.

وی ادامه داد: امدادگران هلال‌احمر با به‌کارگیری دو دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی کمک‌دار سبک، ضمن پشتیبانی از عملیات اطفای حریق، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محل و رسیدگی به مصدومان را انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با بیان اینکه در این حادثه ۲۳ نفر مصدوم شدند، گفت: تمامی مصدومان از عوامل آتش‌نشانی بودند که ۱۱ نفر پس از دریافت خدمات درمانی سرپایی از جمله اکسیژن‌تراپی، کنترل خونریزی و پانسمان، در محل حادثه مداوا شدند.

سلیمی اضافه کرد: دو آتش‌نشان ۲۶ و ۲۹ ساله که به دلیل مشکلات تنفسی و درد قفسه سینه نیاز به خدمات درمانی بیشتری داشتند، با آمبولانس‌های هلال‌احمر به بیمارستان آل‌جلیل آق‌قلا منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: ۱۰ مصدوم دیگر نیز توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان تأکید کرد: نیروهای امدادی هلال‌احمر تا پایان عملیات اطفای حریق در محل حادثه حضور داشتند و خدمات امدادی و درمانی مورد نیاز را به عوامل آتش‌نشانی ارائه کردند.

کد مطلب 6930012

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