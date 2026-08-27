به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اعزام سه تیم عملیاتی به محل این حادثه خبر داد و اظهار کرد: این آتشسوزی از ساعت ۱۱ روز پنجم شهریورماه در شهرک صنعتی آققلا واقع در محور گرگان-آققلا رخ داد.
وی افزود: پس از اعلام حادثه، سه تیم عملیاتی شامل تیم پایگاه آققلا، تیم واکنش سریع و تیم مرکزی آققلا با حضور ۱۰ نیروی امدادی به محل اعزام شدند تا در کنار نیروهای آتشنشانی، عملیات امدادرسانی و ایمنسازی را انجام دهند.
وی ادامه داد: امدادگران هلالاحمر با بهکارگیری دو دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی کمکدار سبک، ضمن پشتیبانی از عملیات اطفای حریق، اقدامات لازم برای ایمنسازی محل و رسیدگی به مصدومان را انجام دادند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گلستان با بیان اینکه در این حادثه ۲۳ نفر مصدوم شدند، گفت: تمامی مصدومان از عوامل آتشنشانی بودند که ۱۱ نفر پس از دریافت خدمات درمانی سرپایی از جمله اکسیژنتراپی، کنترل خونریزی و پانسمان، در محل حادثه مداوا شدند.
سلیمی اضافه کرد: دو آتشنشان ۲۶ و ۲۹ ساله که به دلیل مشکلات تنفسی و درد قفسه سینه نیاز به خدمات درمانی بیشتری داشتند، با آمبولانسهای هلالاحمر به بیمارستان آلجلیل آققلا منتقل شدند.
وی خاطرنشان کرد: ۱۰ مصدوم دیگر نیز توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گلستان تأکید کرد: نیروهای امدادی هلالاحمر تا پایان عملیات اطفای حریق در محل حادثه حضور داشتند و خدمات امدادی و درمانی مورد نیاز را به عوامل آتشنشانی ارائه کردند.
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