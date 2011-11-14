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۲۳ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۲۸

ثبت نام نصب مخزن "CNG" خودرو در آذربایجان شرقی آغاز شد

ثبت نام نصب مخزن "CNG" خودرو در آذربایجان شرقی آغاز شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت نصب مخزن CNG خودرو در آذربایجان شرقی از آغاز ثبت نام برای نصب مخزن و دستگاه CNG بر روی خودرو در این استان با تعرفه دولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌جعفر یوسف زاده گفت: کلیه خودروهای فعال در آژانس ها و وانت های حمل بار درون شهری و برون شهری می توانند با ثبت نام از مزایای دولتی در این زمینه استفاده کنند.

وی افزود: خودروهای پیکان وانت و نیسان انژکتوری و کاربراتوری و مزدا دو هزار کاربراتوری و سواری های پیکان، سمند، پراید و انواع پژو به غیر از 206 می توانند از مزایای نصب دستگاه های "CNG" دولتی استفاده کنند.

یوسف زاده گفت: در رده خودروهای باری، خودروها باید کمتر از 15 سال و در رده خودروهای سواری نیز کمتر از 10 سال سن داشته باشند.

وی اضافه کرد: کمترین هزینه نصب این دستگاهها مربوط به پیکان کاربراتوری با 51 هزار تومان و بیشترین هزینه مربوط به وانت انژکتوری با 81 هزار تومان است.

مدیرعامل شرکت نصب مخزن "CNG" خودروها در آذربایجان شرقی گفت: مجوز نصب این دستگاه ها برای 10 هزار خودرو در استان صادر شده و در صورت نرسیدن به حد نصاب به سایر استان ها که ظرفیت داشته باشند، اختصاص می یابد.

صاحبان خودروهای یاد شده برای نصب مخزن و دستگاه هایب "CNG" می توانند به جاده سنتو، جنب کارخانه آذرمیخ، شرکت ارمغان سبز مراجعه کنند.

کد مطلب 1460001

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