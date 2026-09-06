به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رضایی، سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان البرز، در مجمع سالانه هیئت هندبال استان با اشاره به ظرفیتهای ورزشی البرز اظهار کرد: توسعه ورزش در استان نیازمند همراهی و حمایت همه دستگاهها و مجموعههای مرتبط است و در این مسیر باید از ظرفیت فدراسیونها و بخشهای مختلف استفاده کنیم.
وی با قدردانی از تلاشهای مجموعه هندبال البرز افزود: هندبال یکی از هیئتهای فعال و توانمند استان است که در حوزههای مختلف، از توسعه زیرساختها تا فعالیتهای فرهنگی و برگزاری رویدادها، اقدامات قابل توجهی داشته است.
رضایی با اشاره به همراهی مجموعههای ورزشی و حامیان این رشته گفت: مجموعههایی که در شرایط مختلف کنار ورزش استان قرار گرفتهاند، شایسته قدردانی هستند و امیدواریم این حمایتها استمرار داشته باشد.
درخواست نامگذاری سالن هندبال به صورت قانونی
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان البرز درباره پیشنهاد نامگذاری سالن هندبال نیز گفت: درخواست نامگذاری این سالن باید به صورت مکتوب ارائه شود تا موضوع در کمیته نامگذاری که نمایندگان ادارهکل، استانداری و سایر دستگاهها در آن حضور دارند، مطرح و پس از طی فرآیند قانونی درباره آن تصمیمگیری شود.
وی ادامه داد: نگاه ادارهکل ورزش و جوانان البرز به این موضوع مثبت است و تلاش میکنیم نامگذاری اماکن ورزشی بر اساس ضوابط و به شکل قانونی انجام شود.
هندبال البرز نیازمند تداوم حمایت فدراسیون است
رضایی در ادامه با قدردانی از حضور و حمایت رئیس فدراسیون هندبال گفت: حضور مدیران و پیشکسوتان توانمند در کنار ورزش استان فرصت ارزشمندی است و امیدواریم برنامههای حمایتی فدراسیون برای هندبال البرز با قدرت ادامه پیدا کند.
وی افزود: بخشی از برنامههای فدراسیون برای برگزاری مسابقات و رویدادها هزینهبر است و اقداماتی که برای حمایت از هیئتهای استانی انجام میشود، ارزشمند و قابل تقدیر است.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان البرز همچنین خواستار تقویت جایگاه این استان در ساختار فدراسیون هندبال شد و گفت: امیدواریم از ظرفیت مدیران و نمایندگان استان البرز در کمیتههای مختلف فدراسیون نیز بیشتر استفاده شود تا بتوانیم مسیر توسعه هندبال استان را با قدرت بیشتری دنبال کنیم.
البرز با کمبود جدی سرانه ورزشی مواجه است
رضایی با اشاره به وضعیت زیرساختهای ورزشی البرز بیان کرد: استان البرز با وجود جمعیت بالا و مهاجرپذیری قابل توجه، همچنان با کمبود جدی اماکن ورزشی مواجه است.
وی سرانه ورزشی استان را حدود ۴۷ سانتیمتر عنوان کرد و گفت: این میزان سرانه با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد و البرز از نظر زیرساختهای ورزشی نیازمند توجه و سرمایهگذاری بیشتری است.
رضایی افزود: اگر وضعیت اماکن ورزشی البرز را با برخی استانهای پرجمعیت کشور مقایسه کنیم، فاصله قابل توجهی وجود دارد و همین موضوع نشان میدهد هیئتهای ورزشی استان با چه شرایطی فعالیت میکنند.
وی در پایان با اشاره به وضعیت هندبال البرز خاطرنشان کرد: با وجود محدودیتهای زیرساختی، هندبال یکی از هیئتهای فعال استان محسوب میشود و وضعیت اماکن و فعالیتهای این رشته نسبت به بسیاری از رشتهها قابل قبول است؛ با این حال برای رسیدن به شرایط مطلوب همچنان به حمایت و توسعه زیرساختها نیاز داریم.
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