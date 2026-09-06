به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال، امروز در مجمع هندبال استان البرز با قدردانی از حمایتهای مدیرکل ورزش و جوانان استان و مجموعه مدیریتی هندبال البرز اظهار کرد: البرز یکی از استانهای مهم در بازیکنسازی هندبال بانوان است و هیچ استانی در این زمینه قابل مقایسه با البرز نیست.
وی افزود: هندبال بانوان امروز پرچمدار ورزشهای توپی زنان کشور است و بسیاری از موفقیتهایی که در این رشته رقم خورده، مسیر را برای درخشش سایر رشتههای توپی نیز هموار کرده است.
رئیس فدراسیون هندبال با اشاره به عملکرد هیئت هندبال استان البرز گفت: از عملکرد رئیس هیئت استان رضایت داریم و وی از روسای توانمند هیئتهای استانی محسوب میشود.
پاکدل ادامه داد: تعامل مناسب هیئت هندبال البرز با فدراسیون و مجموعه اداره کل ورزش و جوانان استان قابل تقدیر است و امیدواریم این همکاری در آینده نیز ادامه پیدا کند.
ورزش فقط مدالآوری نیست
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان البرز در جریان جنگ رمضان، به حضور جامعه ورزش استان در تجمعات و برنامههای حمایتی اشاره کرد و گفت: استان البرز در جریان این جنگ از استانهایی بود که مورد حملات قرار گرفت و مردم و جامعه ورزش آن در صحنه حضور پررنگی داشتند.
رئیس فدراسیون هندبال افزود: رسالت فدراسیونهای ورزشی تنها کسب مدال و حضور روی سکو نیست، بلکه ورزش در عرصه فرهنگی و مقابله با تهاجم فرهنگی نیز مسئولیت دارد.
پاکدل تصریح کرد: جامعه ورزش باید در این جبهه نیز فعال باشد و تلاش ما این است که تا زمانی که مسئولیت فدراسیون را برعهده داریم، در این حوزه نیز بهترین عملکرد را داشته باشیم.
نگرانی از خروج هندبالیستهای البرزی
وی یکی از دلایل اصلی حضور خود در البرز را پیگیری وضعیت تیم هندبال بانوان استان برای حضور در لیگ برتر عنوان کرد و گفت: اگر تیم هندبال بانوان البرز در لیگ برتر حضور نداشته باشد، بخش قابل توجهی از بازیکنان مستعد استان راهی سایر استانها خواهند شد.
پاکدل ادامه داد: سال گذشته نیز تیم البرز با وجود شرایط سخت مالی و امکاناتی، تا آخرین لحظه برای حضور در لیگ برتر تلاش کرد و حتی در برابر تیمهای قدرتمند نتایج قابل قبولی گرفت.
وی افزود: اگر امتیاز حضور البرز در لیگ برتر از دست برود، سال آینده باید دوباره از ابتدا برای رسیدن به این جایگاه هزینه و تلاش شود و مشخص نیست این مسیر دوباره به نتیجه برسد.
تیم البرز از کمهزینهترین تیمهای لیگ بود
رئیس فدراسیون هندبال با تأکید بر اینکه تیم بانوان البرز هزینه سنگینی برای ادامه فعالیت نیاز ندارد، گفت: این تیم یکی از کمهزینهترین تیمهای سال گذشته بود و اگر در استان چند نفر پای کار بیایند، میتوان شرایط را برای ادامه حضور آن در لیگ برتر فراهم کرد.
پاکدل اظهار کرد: فدراسیون نیز در حد توان از این تیم حمایت خواهد کرد و امیدواریم مسئولان استان نیز برای حفظ امتیاز البرز در لیگ برتر کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: البرز در هندبال بانوان یک معدن طلاست و با توجه به ظرفیتهای انسانی، جمعیتی و حضور قومیتهای مختلف، استعدادهای فراوانی در این استان وجود دارد که باید حفظ و شکوفا شوند.
افزایش ورزشکاران سازمانیافته مطالبه فدراسیون
رئیس فدراسیون هندبال همچنین بر ضرورت توسعه فعالیتهای پایه در استان البرز تأکید کرد و گفت: مسابقات استانی باید فعالتر شود و هیئتهای شهرستانی نیز باید نقش جدیتری در توسعه هندبال داشته باشند.
پاکدل افزود: بر اساس سیاستهای وزارت ورزش و جوانان، توسعه ورزش در استانها باید بر مبنای شاخصهای مشخص از جمله تعداد ورزشکاران سازمانیافته دنبال شود.
وی با اشاره به سهم تعیینشده برای البرز گفت: انتظار فدراسیون این است که استان به سهم تعیینشده خود برسد و این موضوع صرفاً یک عدد آماری نیست، بلکه نشانه توسعهیافتگی هندبال در استان خواهد بود.
هیئتهای شهرستانی باید پای کار باشند
پاکدل با تأکید بر ضرورت فعال شدن هیئتهای شهرستانی اظهار کرد: شهرستانها باید در توسعه هندبال نقش داشته باشند و هیئتهایی که ظرفیت جمعیتی و انسانی دارند، باید برای جذب ورزشکار و توسعه ردههای پایه تلاش کنند.
وی ادامه داد: نمیتوان انتظار داشت تمام هزینهها و امکانات از سوی اداره کل ورزش و جوانان یا وزارت ورزش تأمین شود. شرایط اقتصادی کشور سخت است و فدراسیونها نیز با مشکلات مالی و محدودیتهای مختلف مواجه هستند.
رئیس فدراسیون هندبال گفت: اگر قرار باشد فدراسیون صرفاً منتظر حمایت وزارت ورزش باشد، امکان اداره و توسعه رشته وجود ندارد؛ بنابراین همه بخشها، از هیئتهای استانی و شهرستانی تا بخش خصوصی و حامیان مالی، باید در این مسیر مشارکت کنند.
ضرورت حفظ سرمایههای هندبال البرز
پاکدل در پایان تأکید کرد: البرز ظرفیت بسیار بالایی در هندبال بانوان دارد و حفظ این ظرفیت نیازمند همکاری همه مجموعههای ورزشی استان است.
وی گفت: امیدواریم با همکاری اداره کل ورزش و جوانان، هیئت هندبال، مسئولان شهرستانها و حامیان مالی، تیم هندبال بانوان البرز در لیگ برتر باقی بماند و مسیر بازیکنسازی و افتخارآفرینی این استان ادامه پیدا کند.
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