به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی شامگاه یکشنبه در نشست جمع‌بندی پروژه مهر ۱۴۰۵ که با حضور حجت‌الاسلام محمد باقری بنابی، نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان، دبیران، معاونان و مربیان پرورشی و مشاوران مدارس برگزار شد، با تشریح جایگاه معلم در شکل‌دهی شخصیت نسل جوان، نظام آموزشی را فراتر از یک مجموعه اداری و به عنوان سرمایه‌ای ملی و سنگر اصلی مقابله با تهاجم فرهنگی معرفی کرد.

وی با بیان اینکه معلم از ماندگارترین عوامل اثرگذار بر شخصیت دانش‌آموزان است، اظهار کرد: دوران نوجوانی و جوانی از مهم‌ترین مقاطع شکل‌گیری هویت افراد است و معلمان در این دوره نقش تعیین‌کننده‌ای در هدایت فکری و شخصیتی دانش‌آموزان دارند.

امام جمعه اردبیل افزود: معلمی که تنها به انتقال دانش و مطالب آموزشی بسنده کند، از بخش مهمی از رسالت خود فاصله گرفته است؛ چراکه معلم علاوه بر آموزش، وظیفه تربیت و معماری شخصیت و اندیشه دانش‌آموز را نیز بر عهده دارد.

آیت‌الله عاملی با تفکیک میان آموزش و تربیت، آموزش و پرورش را در خط مقدم مقابله با جنگ نرم و هجمه‌های فرهنگی دانست و گفت: اگر نظام آموزشی در تراز انقلاب اسلامی و تمدن نوین دینی تعریف نشود، جامعه در برابر تهدیدهای فکری و فرهنگی آسیب‌پذیر خواهد شد.

وی تربیت اخلاقی و معنوی را از مؤلفه‌های مهم اقتدار جامعه عنوان کرد و ادامه داد: استقلال و عزت کشور در گرو تربیت نسلی مؤمن، آگاه و برخوردار از اعتمادبه‌نفس ایمانی است و این مسئولیت مهم بر عهده معلمان و فرهنگیان قرار دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان اردبیل همچنین با اشاره به الگوهای مقاومت جوانان در نقاط مختلف جهان اسلام، بر ضرورت تقویت روحیه ایستادگی و اعتمادبه‌نفس ایمانی در دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: خروجی تربیت دینی باید نسلی باشد که در برابر فشارها و هجمه‌های فکری و فرهنگی منفعل نشود و با استواری مسیر زندگی خود را دنبال کند.

وی از فرهنگیان خواست در برابر توطئه‌های فکری و فرهنگی دشمنان هوشیار باشند و رسالت خود را محدود به سرفصل‌های درسی نکنند.

آیت‌الله عاملی خاطرنشان کرد: کلاس‌های درس باید به کانون‌های تربیت انسان‌های تراز اسلام و انقلاب تبدیل شود و معلمان با ایفای نقش هدایتگری خود، زمینه رشد فکری، اخلاقی و معنوی نسل آینده را فراهم کنند.