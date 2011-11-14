ترس دشمنان نظام از روحیه حماسی ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی رحیم صفوی در مراسم تشییع پیکر شهدای جهاد خودکفایی سپاه با تسلیت شهادت شماری از نیروهای سپاه به ویژه سردار حسن تهرانی مقدم ، این شهید را فردی مومن ، شجاع و خردمند توصیف کرد.

وی افزود: مقام معظم رهبری امروز با حضور در مراسم تشییع این شهدا ، علاقه خودشان را به پاسدارانی که برای دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی تا سر حد شهادت آماده اند ، نشان دادند.

صفوی با اشاره به نقش مؤثر سردار شهید مقدم در هشت سال دفاع مقدس گفت: شهید مقدم بعد از جنگ تحمیلی هم در برنامه های خودکفایی سپاه دربخش های توپخانه ای، موشکی و تحقیقاتی قدم های بزرگی برداشت.

دستیار عالی فرمانده معظم کل قوا تاکید کرد: پاسداران و همرزمان این شهدا راه آنان را ادامه خواهند داد.

سرلشکر صفوی گفت: امیدوارم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران با درک شرایط کنونی ، آمادگی جهادی و روحیه حماسی و دفاع همه جانبه خود را زنده نگه دارند زیرا دشمنان فرامنطقه ای ما از این عزم و اراده و اقتدار و روحیه جهادی و حماسی ملت ما می ترسند.

وی افزود: ملت بزرگ ما بار دیگر در یوم الله 22 بهمن ،عزم ، اراده و اقتدارشان را به دشمنان این نظام نشان خواهند داد.

