به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس امین مقومی ظهر دوشنبه در جلسه کمیته نظام پیشنهادها که در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه این نظام نامه در راستای اجرای ماده 80 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و به منظور ایجاد، حفظ و ارتقای نظام پیشنهادات است افزود: جلب مشارکت اعضای سازمان استان در مدیریت امور و موضوعات حرفه‌ای، جلب مشارکت کارکنان سازمان استان در امور اجرایی سازمان، بهبود شرایط کار و انجام بهینه وظایف در سازمان، بهبود ارائه خدمات مهندسی در جامعه، ارتقای سطح بهره وری سازمان، تقویت روحیه کار گروهی و تیمی هدف از تدوین این نظام نامه است.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم عنوان کرد: هر شخص حقیقی و یا حقوقی می‌تواند هرگونه پیشنهاد و ایده در راستای حل مشکلات یا بهبود فعالیت‌های موجود در سازمان نظام مهندسی ساختمان و ارائه خدمات مهندسی ساختمان در جامعه را ارائه کند.



مقومی به ارکان نظام پیشنهادها اشاره کرد و افزود: هیئت رئیسه گروه‌های تخصصی هفت گانه، کمیته و دبیرخانه پیشنهادها از ارکان نظام پیشنهادها به شمار می‌روند.



وی در ادامه به وظایف کمیته پیشنهادها اشاره کرد و ابراز داشت: ثبت کلیه پیشنهادهای دریافتی در دفتر مخصوص، بررسی و تفکیک و ارسال پیشنهادات مربوط به رشته‌های هفت گانه به هیئت رئیسه گروه‌های تخصصی، بررسی و ارزیابی پیشنهادات عمومی و غیر تخصصی، ارائه فهرست مسائل و موضوعاتی که نیازمند پیشنهاد است، اخذ گزارش‌های هیئت رئیسه گروه‌های تخصصی درباره پیشنهادهای ارسالی و اعلام وصول انها، تعیین پیشنهادهای پذیرفته شده و تهیه پیش نویس بودجه سالانه نظام پیشنهادها بخشی از وظایف کمیته پیشنهادها است.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ادامه داد: اگر پیشنهادها در حیطه فنی و تخصصی یکی از گروه های تخصصی رشته های هفت گانه باشد این پیشنهادها به هیئت رئیسه گروه های تخصصی ارجاع داده می‌شود و در غیر این صورت در کمیته نظام پیشنهادها مطرح و رسیدگی خواهد شد.



مقومی به فرایند اجرای نظام پیشنهاها اشاره کرد و افزود: پیشنهادها از طریق دبیرخانه سازمان، صندوق پیشنهادها نصب شده در سازمان، سایت و پست الکترونیکی سازمان و همچنین پیام گیر تلفنی دریافت می‌شود.



وی با بیان اینکه پیشنهادها نباید مغایر با قوانین و ضوابط اجرایی سازمان باشد افزود: پیشنهادها باید در چارچوب وظایف سازمان بوده وبیان مشکل نیز باید به همراه ارائه راه حل باشد و امکان اجرای ان نیز وجود داشته باشد.



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم عنوان کرد: برای پیشنهادهای برتر که به تایید سازمان رسیده باشد تقدیر و پاداشی نیز در نظر گرفته می‌شود.

