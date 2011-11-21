خطر مرگ بعد از مصرف آسپرین در مبتلایان به آنفلوانزا

دکتر سیدمحمد بلورساز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: متاسفانه برخی افراد از عوارض مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک آگاهی ندارند و همین مسئله سب می شود با کوچکترین سرماخوردگی، سراغ انواع داروهایی بروند که عوارض آنها به مراتب بیشتر است.

وی با تاکید بر اینکه درمان سرماخوردگی نیاز به دارو ندارد، تصریح کرد: سرماخوردگی، آنتی بیوتیک ندارد.

بلورساز ادامه داد: استراحت، مصرف مایعات و شستشوی بینی، بهترین درمان برای افرادی است که دچار سرماخوردگی شده اند.

رئیس انجمن متخصصین عفونی اطفال ایران با اشاره به شباهت ظاهری سرماخوردگی و آنفلوانزا، افزود: مصرف آسپرین در افرادی که مبتلا به آنفلوانزا می شوند، عوارض ناگواری به دنبال دارد. به طوریکه بعد از مصرف آسپرین، فرد دچار عارضه سندروم "ری" شده و به کما می رود و در نهایت منجر به مرگ بیمار می شود.

وی تاکید کرد: مصرف آسپرین در مبتلایان به آنفلوانزا به هیچ عنوان توصیه نمی شود.