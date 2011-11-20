اخبار کوتاه حوزه هنری فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ویژه نمایش و تحلیل فیلم "شکارچی شنبه" در شیراز برگزار شد.

این مراسم به همت مشترک کانون رهپویان وصال و حوزه هنری فارس و با حضور حجت الاسلام انجوی نژاد و اوتادی کارگردان فیلم برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام انجوی نژاد با اشاره به اهمیت فیلم در نشان دادن چهره کریه رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی، به بررسی نقش هنر در مبارزه با دشمنان پرداخت.

همچنین اوتادی کارگردان فیلم نیز طی سخنانی به تشریح روند ساخت اثر و نگاه خاص خویش به موضوع فیلم پرداخت.

این برنامه در دو نشست متوالی و با حضور علاقه مندان در سینما ایران برگزار شد.

برگزاری جشن غدیر در سینما شیراز

جشن بزرگ غدیر در سینما شیراز برگزار شد.

این مراسم به مناسبت بزرگداشت دهه ارجمند ولایت و عید سعید غدیر خم و با مشارکت معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری و حوزه هنری فارس برگزار شد.

این جشن طی دو روز و هر روز دو نوبت شامل برنامه های شاد فرهنگی و هنری بود که با استقبال خانواده های فرهنگ دوست شیراز برگزار شد.

"فینالی ناجوانردانه ..." روی صحنه رفت

نمایش "فینالی ناجوانمردانه" در سالن استاد هودی در حال اجراست.

این نمایش به همت مشترک اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، حوزه هنری فارس، سازمان تبلیغات اسلامی فارس و انجمن هنرهای نمایشی از 27 آبان ماه تا هفت آذر همزمان با هفته بسیج روی صحنه خواهد بود.

علاقه مندان می توانند هر روز از ساعت 18.30 دقیقه به تالار استاد هودی، خانه فرهنگ شماره چهار واقع در بوستان آزادی مراجعه کنند.

نمایش مذکور به کارگردانی مریم ذوالفقاری و با بازی حسین قهرمانی، طاهره صادقی، مهسا علمدار و ملیکا زیبایی نژاد روی صحنه رفته است.