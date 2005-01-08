فولاد مباركه سپاهان نوين تيم فجركازرون را گلباران كرد

به گزارش خبرگزاري" مهر" دراين ديدارتماشايي كه ازحساسيت بالايي برخورداربود، فولاد مباركه سپاهان نوين توسط رضا وجدي، پرنس كبير بلو، احسان عبدالهي، هادي جعفري وجواد نيكبخت به 7 گل دست يافت كه سهم وجدي 3 گل بود.

اين ديدار به دليل موقعيت دوتيم درجدول ازحساسيت بالائي برخورداربود. فولاد مباركه سپاهان نوين براي تثبيت صدرنشيني خود در جدول وفجركازرون براي اميدواري جهت قرارگرفتن درصدربه 3 امتيازاين مسابقه نيازداشتند كه درپايان زرد پوشان اصفهان 3 امتيازمسابقه را به دست آوردند تا اين تيم با 31 امتيازجايگاه خود را محكم تر ازپيش كند واميد آن براي صعود در3هفته به پايان اين رقابتها بيش ازپيش شود.