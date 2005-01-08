به گزارش خبرگزاري" مهر" دراين ديدارتماشايي كه ازحساسيت بالايي برخورداربود، فولاد مباركه سپاهان نوين توسط رضا وجدي، پرنس كبير بلو، احسان عبدالهي، هادي جعفري وجواد نيكبخت به 7 گل دست يافت كه سهم وجدي 3 گل بود.
اين ديدار به دليل موقعيت دوتيم درجدول ازحساسيت بالائي برخورداربود. فولاد مباركه سپاهان نوين براي تثبيت صدرنشيني خود در جدول وفجركازرون براي اميدواري جهت قرارگرفتن درصدربه 3 امتيازاين مسابقه نيازداشتند كه درپايان زرد پوشان اصفهان 3 امتيازمسابقه را به دست آوردند تا اين تيم با 31 امتيازجايگاه خود را محكم تر ازپيش كند واميد آن براي صعود در3هفته به پايان اين رقابتها بيش ازپيش شود.
هفته پانزدهم رقابتهاي فوتبال ليگ دسته سوم كشور
فولاد مباركه سپاهان نوين تيم فجركازرون را گلباران كرد
رقابتهاي فوتبال ليگ دسته سوم كشوردر گروه 6 پيگيري شد. درهفته پانزدهم اين رقابتها روز گذشته تيم فولاد مباركه سپاهان نوين كه ميزبان فجر كازرون بود توانست با نتيجه پرگل 7 برابر اين تيم غلبه كرد.
به گزارش خبرگزاري" مهر" دراين ديدارتماشايي كه ازحساسيت بالايي برخورداربود، فولاد مباركه سپاهان نوين توسط رضا وجدي، پرنس كبير بلو، احسان عبدالهي، هادي جعفري وجواد نيكبخت به 7 گل دست يافت كه سهم وجدي 3 گل بود.
نظر شما