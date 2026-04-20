فرماندار دشتستان: هنرمندان شهرستان حمایت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی ظهر دوشنبه در مراسم معارفه رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتستان که با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونین وی در دفتر فرماندار دشتستان برگزار شد با اشاره به اهمیت فرهنگ و هنر در پیشرفت جامعه، بر پیگیری جدی سیاست‌های فرهنگی استان در شهرستان دشتستان تأکید کرد و خواستار تلاش مضاعف رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه شد.

فرماندار شهرستان دشتستان بیان کرد : با انتصاب مدیر جدید که خود از هنرمندان و فعالین رسانه است ،امیدوارم ازهنرمندان شهرستان که استعداد هایی فرا استانی و ملی در تمام حوزه های فرهنگی، ادبی و اجتماعی دارند |،بگونه ای حمایت کنید که شاهد تحولات مثبت و ارتقای سطح فعالیت‌های فرهنگی ،هنری و نشاط اجتماعی ،مخصوصا در این برهه حساس که جنگ فضای اجتماعی را غبار آلود کرده باشیم.

در پایان «میثم بشکوه» بعنوان رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتستان معرفی شد.