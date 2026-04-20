به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری بعد از ظهر دوشنبه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم با تأکید بر نقش بیبدیل همدلی میان دستگاهها، اظهار کرد: هماهنگی و تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی خدماترسان نیروهای نظامی و انتظامی موجب شد تا امنیت در شهرستان بوشهر به بهترین نحو ممکن برقرار باشد.
فرماندار بوشهر این همافزایی را ضروریترین عامل ارائه خدمات مردمی دانست و افزود: مردم شهیدپرور بوشهر بار دیگر فرهنگ مقاومت و ایثار خود را به رخ دنیا کشیدند و تداوم حضور پرشور در میدان امام خمینی (ره) و افزایش روزافزون مشارکت مردمی نشاندهنده عمق باورهای انقلابی این مردم است.
مظفری افزود: فرهنگ والای مردم بوشهر و روحیه ایثار و ازخودگذشتگی شهرهای چغادک و عالیشهر که به عنوان پشتیبان، شهر بوشهر را در شرایط بحران جنگی یاری کردند و این نمونه بارز همبستگی در نقاط عطف تاریخ مقاومت بوشهر است.
جبران خسارتهای ناشی از از جنگ
وی با اشاره به روند جبران خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم، بیان کرد: بر اساس گزارشات موجود تاکنون حدود سه هزار و ۱۱۴ واحد مسکونی از طریق مراجعات حضوری و غیرحضوری جهت جبران خسارات شناسایی شده که نیازمند بازسازی و مقاومسازی هستند، اقدامات میدانی بنیاد مسکن و دارایی در پی بازدید از مناطق و منازل مسکونی آسیبدیده ادامه دارد و دولت در حال پرداخت خسارتها به همشهریان است.
فرماندار بوشهر در ادامه با اشاره به آمادگی کامل دستگاههای دولتی و تدابیر پیشبینشده دولت چهاردهم و استاندار بوشهر در حوزه مدیریت بحران، ابراز کرد: این تدابیر پیشگیرانه موجب شد تا بازار با کمترین تنش مواجه باشد و مدیریت جنگ در شرایط بحرانی، بهویژه در حوزه حمایت از نیروهای صف اول مقابله با دشمن به خوبی انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به زیرساختهای تعلیم و تربیت بوشهر، افزود: با شروع جنگ تحمیلی سوم فعالیتهای حضوری مدارس به صورت غیرحضوری شد، اما خوشبختانه زیرساختهای موجود فضای مجازی ناشی از تجربیات ارزشمند بحرانهای اخیر موجب شد تا از همان آغاز شرایط بحران جنگی روند آموزش تداوم یابد.
وی با تجلیل از جایگاه رفیع معلمان و فرهنگیان، خاطرنشان کرد: حضور معلمان و قشر فرهنگیان در کنار مردم و در میادین شهر نشاندهنده عمق مسئولیتپذیری این قشر است، به همین مناسبت، ستاد بزرگداشت مقام معلم شهرستان با هدف تدوین برنامههای هفته بزرگداشت معلم تشکیل شده و کمیتههای تخصصی برای شناسایی و تجلیل از معلمان نمونه همکاران فرهنگی و پژوهشگران برتر فعال شده است.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم توجه ویژه به قشر زحمتکش کارگر، تصریح کرد: این روزها بیش از هر زمان دیگری باید به کارگران و قشر تلاشگر کارگر توجه داشته باشیم و هفته بزرگداشت مقام کارگر را گرامی بداریم.
وی در پایان ضمن قدردانی از همبستگی مردم و مسئولین دستگاهها، تأکید کرد: ما با قدرت به مسیر مقاومت و افتخارآفرینی ادامه میدهیم و از تمامی دستگاههایی که در شرایط سخت جنگ تحمیلی سوم دوشادوش مردم ایستادگی کردند صمیمانه قدردانی میکنم.
