به گزارش خبرنگار مهر، محمد اتابک عصر امروز دوشنبه در نشست با مجموعه شرکت فولاد خوزستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان به ویژه رهبر گرانقدر اظهار کرد: رهبر ما با شهادتشان شرایطی بین عموم مردم ایجاد کردند که مردم برای خونخواهی رهبر به خیابان ها آمدند.

وزیر صمت ادامه داد: افرادی که قصد داشتند در آن شرایط برای کشور مشکل ایجاد کنند حتی جرات حضور پیدا نکردند که باید قدردان مردم ‌و نیروهای مسلح بود.

وی گفت: دشمن تصور می کرد با به شهادت رساندن رهبر، شرایط کشور به هم ریخته می شود و طی ۱۰۰ ساعت می تواند پیروزی را اعلام کند اما امروز قضاوت همه دنیا این است که ایران توانست از این جنگ سربلند بیرون آید.

وزیر صمت با بیان اینکه پس از جنگ در جایگاهی رفیع تر از قبل قرار خواهیم گرفت، تصریح کرد: به واسطه همدلی و انسجامی که امروز در کشور وجود دارد از این نبرد پیروز بیرون خواهیم آمد و حماسه ای دیگر رقم می زنیم؛ ایران اولین کشوری بود که توانست مقابل دو کشور منفور دنیا بایستد.

اتابک به ظرفیت فولاد اشاره و عنوان کرد: جامعه فولادی کشور توفیق داشته به برنامه ریزی طراحی شده برای افق ۱۴۰۴ با موفقیت دست یابد.

وی گفت: بیمه تامین اجتماعی پذیرفته دو نرخ ۲۳ درصد برای فولاد خوزستان و مبارکه را دریافت نکند.

وزیر صمت ادامه داد: همچنین اعلام شده ترخیص کالاهای فولاد در گمرکات هر چه سریعتر و بدون فرآیند تشریفات انجام شوند.