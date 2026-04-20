موحدی: ایستادگی ملت ایران مانع تحقق اهداف دشمن شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدی بعد از ظهر دوشنبه در جمع مردم بخش ریز شهرستان جم با اشاره به فشارهای گسترده تحریمی علیه ایران تأکید کرد: ملت ایران با وجود شدیدترین تحریم‌ها توانسته مسیر خود را ادامه دهد و این فشارها نتوانسته مانع پیشرفت کشور شود.

رییس شورای قشر سازمان بسیج فرهنگیان سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر اظهار کرد: دشمنان در سال‌های گذشته انواع تحریم‌ها، از آنچه «پدر تحریم‌ها» و «مادر تحریم‌ها» نامیده می‌شود تا سخت‌ترین محدودیت‌های اقتصادی و مالی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردند و تلاش داشتند تمام راه‌های تنفس اقتصادی کشور را مسدود کنند.



وی افزود: با وجود این فشارها، ملت ایران ایستادگی کرد و اجازه نداد اهداف دشمنان محقق شود.

وی گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که حتی در شرایط سخت نیز کشور توانسته مسیر خود را ادامه دهد.

مدیرکل سابق آموزش و پرورش استان بوشهر همچنین به تهدیدهای نظامی دشمنان اشاره کرد و گفت: در مقاطعی تلاش شد با برجسته کردن احتمال حمله نظامی، فضای روانی علیه ایران ایجاد شود، اما این موضوع نیز نتوانست اراده ملت ایران را تحت تأثیر قرار دهد.

موحدی خاطرنشان کرد: امروز در ادبیات و گفتمان جمهوری اسلامی، عبارتی مانند «همه گزینه‌ها روی میز است» جایگاهی ندارد و جمهوری اسلامی ایران اهمیتی برای چنین ادعاهایی قائل نیست.

وی تأکید کرد: ملت ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده است که با اتکا به توان داخلی و روحیه مقاومت، می‌تواند از فشارها و تهدیدها عبور کند.