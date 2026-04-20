۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۶

ناظمیان‌پور: ۳۷ هزار تست آزمایشگاهی در «دیر» انجام شد

بوشهر-رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر گفت: در سال گذشته ۳۷ هزار و ۹۵۲ تست آزمایشگاهی با دقت و استانداردهای لازم در شهرستان انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور بعد از ظهر دوشنبه با حضور در آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت حضرت مهدی (عج)،به مناسبت ۳۰ فروردین‌ماه، زادروز حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی از خدمات ارزنده و تلاش‌های شبانه‌روزی کادر این بخش تجلیل کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر ضمن تبریک این روز به سپیدپوشان عرصه علوم آزمایشگاهی، اظهار کرد: تلاشگران علوم آزمایشگاهی، دیده‌بانان نظام سلامت هستند که با دقت و مهارت خود، کلیدی‌ترین نقش را در تشخیص به‌موقع و آغاز فرآیند درمان ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به حجم خدمات ارائه شده در این حوزه گفت: با همت و تلاش بی‌وقفه همکاران ما در مجموعه آزمایشگاهی شهرستان، در سال گذشته تعداد ۳۷ هزار و ۹۵۲ تست آزمایشگاهی با دقت و استانداردهای لازم به انجام رسیده است که این آمار نشان از تعهد بالای کادر سلامت در تحقق عدالت در سلامت جامعه است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر در ادامه به توسعه خدمات تشخیصی در منطقه اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات مهم و مستمر در راستای پاسخگویی به مطالبات شهروندان، انجام روزانه تست اعتیاد است که این امر با همت کارشناسان مجرب آزمایشگاه در سطح شهرستان دیّر به‌صورت منظم و روزانه در حال انجام است.

