به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور بعد از ظهر دوشنبه با حضور در آزمایشگاه مرکز خدمات جامع سلامت حضرت مهدی (عج)،به مناسبت ۳۰ فروردین‌ماه، زادروز حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی از خدمات ارزنده و تلاش‌های شبانه‌روزی کادر این بخش تجلیل کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر ضمن تبریک این روز به سپیدپوشان عرصه علوم آزمایشگاهی، اظهار کرد: تلاشگران علوم آزمایشگاهی، دیده‌بانان نظام سلامت هستند که با دقت و مهارت خود، کلیدی‌ترین نقش را در تشخیص به‌موقع و آغاز فرآیند درمان ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به حجم خدمات ارائه شده در این حوزه گفت: با همت و تلاش بی‌وقفه همکاران ما در مجموعه آزمایشگاهی شهرستان، در سال گذشته تعداد ۳۷ هزار و ۹۵۲ تست آزمایشگاهی با دقت و استانداردهای لازم به انجام رسیده است که این آمار نشان از تعهد بالای کادر سلامت در تحقق عدالت در سلامت جامعه است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر در ادامه به توسعه خدمات تشخیصی در منطقه اشاره کرد و افزود: یکی از اقدامات مهم و مستمر در راستای پاسخگویی به مطالبات شهروندان، انجام روزانه تست اعتیاد است که این امر با همت کارشناسان مجرب آزمایشگاه در سطح شهرستان دیّر به‌صورت منظم و روزانه در حال انجام است.

