احداث 2 زمین چمن مصنوعی در باغستان

محمدصادق کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور افزایش سرانه ورزشی در شهر باغستان، از سوی شهرداری اقدامات لازم برای احداث دو زمین چمن مصنوعی انجام شد.

وی افزود: طبق پیش بینی های صورت گرفته و با توجه به ظرفیت این شهر، دو زمین چمن مصنوعی در این شهر احداث که در محله مهدیه باغستان واقع در انتهای شهرک مهدیه و زمین چمن مصنوعی نصیرآباد در نصیرآباد، انتهای آزادگان واقع است.

این مسئول بیان کرد: ابعاد این دو زمین چمن مصنوعی 70 در 100 است که مطابق با استانداردهای فدراسیون بین المللی فوتبال احداث شده است.

کولیوند ادامه داد: در احداث این زمین های چمن مصنوعی از الیاف با ماندگاری بالا استفاده شده است همچنین زمین های چمن مصنوعی همراه با مخلوط ریزی بتن کف نصب ژئوتکستایل نصب چمن مصنوعی زیرسازی شده است.

شهردار باغستان فراهم کردن بسترهای مناسب به منظور تامین شادابی و نشاط روحیه جوانان را از اهداف مهم شهرداری اعلام کرد و یادآور شد: برنامه های فرهنگی و ورزشی شهرداری باغستان بر مبنای تحق این مهم پایه ریزی شده است.

