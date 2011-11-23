تولید زباله در قم به 670 تن در روز رسید

سید عبدالله میرابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: زباله‌های شهر قم در سایت البرز که 13 کیلومتر با قم فاصله دارد بعد از انجام پردازش مختصری دفن می‌شوند.



وی ادامه داد: زباله در این سایت با ایجاد ترانشه‌هایی با عمق 13 و عرض 30 متر تخلیه و دفن می‌شوند.



مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم با بیان اینکه در کل پسماند‌ها به پنج دسته تقسیم می‌شوند، افزود: پسماندهای صنعتی، پسماندهای کشاورزی، پسماندهای بیمارستانی، پسماندهای ویژه و پسماندهای عادی انواع پسماندهایی است که در شهر تولید می‌شود.



وی با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های خطرناک بودن پسماند‌ها اسیدی بودن، آتش زا بودن و عفونی بودن آنها است اظهار داشت: شهرداری‌ها به عنوان مدیر اجرایی طبق قانون موظف‌اند پسماندهای عادی را در شهر‌ها مدیریت کنند.

میرابراهیمی با بیان اینکه 670 تن زباله روزانه توسط شهروندان قمی تولید می‌شود افزود: به تفکیک مناطق در منطقه یک 185 تن زباله، منطقه دو 111 تن، منطقه سه 137 تن، منطقه چهار 100 تن، منطقه جمکران 12 و نیم تن، منطقه 6 نیز 84 تن و در شهرک پریسان 20 تن زباله روزانه تولید می‌شود.



سرانه تولید زباله توسطه شهروندان قمی 600 گرم است



وی افزود: سرانه تولید زباله توسطه شهروندان قمی 600 گرم است که میانگین زباله در کشور برای هر فرد نیز 550 تا 700 گرم است که در کشورهای پیشرفته به دلیل مصرف‌گرا بودن آنها سرانه تولید زباله در آنجا بالا‌تر است اما با توجه به آنالیز فیزیکی درصد زباله خشک آن‌ها بیشتر است.



مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم گفت: در حال حاضر در حدود 66 درصد زباله‌ها در استان قم زباله‌تر و ما بقی نیز زباله‌های خشک و بی‌ارزش است.



وی اضافه کرد: کاغذ، پلاستیک، چوب، فلزات، چرمی جات و شیشه از جمله زباله‌های بی‌ارزش به حساب می‌روند که 50 درصد از زباله‌های کشورهای پیشرفته را چنین موادی تشکیل می‌دهد.



میرابراهیمی عنوان داشت: سازمان بازیافت و تبدیل مواد مسئول برنامه ریزی ساماندهی مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت و پردازش، دفع و بازیافت زباله است.

وی از شهروندان خواست تا پسماند کمتری تولید کنند و در بازده زمانی 9 شب تا 6 صبح اقدام به بیرون گذاشتن زباله کنند، در این خصوص اظهار داشت: شهروندان باید توجه کنند تا زباله‌های خود را به صورت تفکیک شده بیرون بگذارند و در کیسه‌هایی قرار دهند که در دسترس گربه‌ها نباشد که در این صورت با معضلات کمتری روبه رو خواهیم بود.



مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم ادامه داد: ضایعات در پسماندهای عادی به سه دست تقسیم می‌شود که شامل ضایعات خشک،‌ تر و خطرناک است.



شهروندان به تفکیک زباله در مبدا توجه کنند



وی با بیان اینکه تفکیک در مبدا در اولویت است که شهروندان باید به آن توجه داشته باشند افزود: ضایعات ‌تر شامل باقی مانده میوه سبزی و ضایعات مواد غذایی است که اگر به صورت تفکیک شده در این بخش عمل کنیم کود ارزشمندی تولید خواهد شد که استفاده مطلوبی نیز در کشاورزی خواهد داشت.



میرابراهیمی عنوان کرد: ضایعات خطرناک شامل رنگ‌های روغنی، اسپری‌ها، انواع لامپ‌ها و تیغ‌های لوازم آرایشی است که در این زمینه باید دقت کرد تا این ضایعات وارد ضایعات‌ تر نشوند چرا که در این صورت از ارزش این نوع ضایعات‌ می‌کاهد.



مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم تصریح کرد: اگر شهروندان به مدیریت پسماند توجه کنند این امر هم باعث رعایت بهداشت شهری و هم نتایج مطلوبی در زمینه زیست محیطی در پی خواهد داشت.

اجرای تفکیک زباله از مبدأ در ماه آینده در قم



وی با بیان اینکه اجرای تفکیک زباله از مبدأ در حال حاضر در استان قم به صورت غیر رسمی به مرحله اجرا در آمده است افزود: تا یک ماه آینده این طرح به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد.



میرابراهیمی گفت: در هر منطقه تعداد چهار کانکس برای جمع آوری زباله‌ها به صورت تفکیکی مستقر خواهند شد و پیمانکاران نیز به صورت هفتگی در ساعات مشخص برای دریافت زباله‌های تفکیکی به درب منازل شهروندان می‌روند و زباله‌های خشک را تحویل می‌گیرند.



وی با بیان اینکه هم اکنون کود‌های مرغوبی از زباله‌ها تولید نمی‌شود افزود: اگر عملیلات تفکیکی زباله‌ها به خوبی صورت گیرد، کود تولیدی نیز مرغوب‌تر خواهد بود.



مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم در خصوص مزاحمت سگ‌های ولگرد و گربه‌ها در سطح شهر اظهار داشت: در حال حاضر اکیپی برای اتلاف سگ‌های ولگرد فعال است که ان‌ها را جمع آوری می‌کنند.



میرابراهیمی ادامه داد: شهروندان باید زباله‌ها را به گونه‌ای بسته بندی کنند تا به راحتی در دسترس گربه‌ها قرار نگیرد.