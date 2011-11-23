مسلمانان هلند بدون هیچ اجباری علاقمند به رعایت حجاب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دفتر تحقیقاتی موتیویشن به عنوان بخشی از کار محتوایی برای مجله ای که مخاطب آن زنان محجبه هستند این تحقیق را از 1500 زن مسلمان انجام داده است.

این مؤسسه اعلام کرده است انجام این تحقیق با هدف روشن شدن میزان تعصب جامعه معاصر هلند نسبت به زنان محجبه صورت گرفته است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد بیشتر زنان مسلمان این کشور که حدود 80 هزار نفر هستند محجبه محسوب می شوند، در بسیاری از خانواده ها دختران با پیروی از مادر محجبه خود همگی حجاب دارند.

یکی از باورهای کلیشه ای و نادرستی که در بسیاری از جوامع غربی و همچنین هلند وجود دارد این است که زنانی که محجبه هستند با اجبار و عامل سرکوبی حجاب بر سر می گذارند، درحالی که نتایج این تحقیقات نشان می دهد که زنان محجبه مسلمان با اراده آزاد خود این پوشش را انتخاب کرده اند.

