کارخانه خودرو کویر اردکان بازگشایی می شود/ روحی تازه در کالبد صنعت اردکان

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت صنایع خودرو کویر اردکان با بازپرداخت بدهی ها و انجام سفارش خرید به زودی دوباره راه اندازی خواهد شد و از این پس علاوه بر واردات و مونتاژ ماشین آلات راهسازی و خودروهای سنگین، به سمت عرضه ماشینهای سواری نیز حرکت خواهد کرد.

روند راه اندازی این واحد صنعتی و پیگیری مشکلات آن در جلسه ای با حضور نماینده مردم اردکان، رئیس هیئت مدیره خودرو کویر، مدیرعامل شرکت بهمن دیزل و جمعی از مدیران و سهامداران این کارخانه در دفتر نماینده مردم اردکان برگزار شد.

نماینده مردم اردکان در این جلسه با اشاره به ارتباط مستقیم توان تولید یک کشور با رشد و توسعه اقتصادی آن، بر حمایت از واحدهای تولیدی تاکید کرد.

محمدرضا تابش با انتقاد از وضعیت پیش آمده برای این واحد صنعتی و کاهش ارزش سهم سهامداران این کارخانه، این امر را قابل بررسی دانست و در ادامه با تشکر از مدیران جدید این واحد که توانسته اند بسیاری از تعهدات و دیون قبلی را پرداخت نمایند، اظهار امیدواری کرد: این واحد در مرحله جدید بتواند با رفع نواقص قبلی در راستای رضایتمندی مردم منطقه و سهامداران خود موفق باشد و پیش بینی لازم برای جبران خسارت سهامداران آن که از اقشار مختلف مردم هستند را انجام دهد.

وی اعلام آمادگی کرد: همچون گذشته پیگیر رفع مشکلات این واحد باشد و در زمینه پیگیری مشکلات آن از طریق وزرای صنعت و اقتصاد قول مساعد داد.

رئیس هیئت مدیره شرکت خودرو کویر در این جلسه گزارشی از وضعیت این کارخانه را ارائه کرد و ضمن تشکر از حمایتهای نماینده مردم اردکان گفت: معوقات و تعهدات مالی این کارخانه پرداخت شده و یا با تقسیط آن در حال پرداخت است.

سروش، استراتژی جدید این کارخانه را علاوه بر عرصه خودروهای سنگین و ماشبن الات راهسازی، تولید ماشینهای سواری ذکر کرد و با بیان اینکه این شرکت سفارش خرید خود را نیز انجام داده است، از راه اندازی قریب الوقوع مجدد این کارخانه خبر داد.