خبر قطعی شدن اکران نوروزی سینما آفریقا کذب است

محمدرضا صابری در ارتباط با این خبر که از سوی یکی از رسانه‌ها منتشر شده است، گفت: ما چنین قراردادی نداریم و این خبر کذب محض است.

وی افزود: این اخبار توسط افرادی منتشر می‌شود که در سینمای ایران ناموفق هستند و با بودجه بیت‌المال فیلم‌های ناامید کننده می‌سازند که هرگز گیشه مناسبی ندارند و با مخاطب نیز ارتباط برقرار نمی‌کنند.

صابری تاکید کرد: خوشبختانه کارنامه مدیریت اکران ما در چند سال گذشته مشخص است. افرادی که چنین خبرهایی را منتشر می‌کنند و باعث ایجاد فضا ناامنی در سینما در خصوص اکران می‌شوند، همان دشمنان اصلی سینمای ایران هستند.

یکی از رسانه‌ها چند روز پیش با انتشار خبری از بستن قرارداد فیلمی که به تازگی فیلمبرداری آن به اتمام رسیده، برای اکران نوروزی در گروه سینمایی آفریقا خبر داد و این اتفاق را بی‌عدالتی در سینما ذکر کرده بود.