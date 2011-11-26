استقبال از محرم با مراسم مشکی پوشان/ تغزیه ماندگارترین آیین عاشورایی

به گزارش خبرنگار مهر، محرم در استان مرکزی که در مرکز کشورمان قرار دارد حال و هوای خاصی دارد و مردم هر شهرستان استان با مراسم مخصوص خود وارد این ماه عزیز می شوند.
مردم در این روزها در حال برپا کردن تکایا در کنار خانه ها هستند و در کنار ایجاد تکایا، حسینیه ها و مساجد برای دهه محرم آماده و آب و جارو می شوند.
مراسم مشکی پوشان
لباس مشکی نزد عزاداران حسینی از ارج و منزلتی برخوردار است و مشکی پوشیدن برای امام حسین(ع) را لیاقت داشتن فرد و طلبیده شدن فرد برای عزاداری می دانند. از این رو در استان مرکزی مراسم مشکی پوشان برگزار می شود.
مشکیپوشان از سنتهای بومی و قدیمی منطقه برای خبردار کردن و آماده کردن مردم برای استقبال از ماه محرم، سه چهار روز مانده به آغاز ماه محرم در مساجد و تکایای اراک و برخی شهرهای استان برگزار میشود.
در این مراسم اعضای هیئت های عزاداری در مسجد محله خود جمع می شوند و ضمن برگزاری آئین سوگواری، پیراهن های مشکی را از سوی هیئت دریافت می کنند.
رسم بر این است که اعضای هیئت از این لباس تا پایان عزاداری حسینی استفاده می کنند و بعد از روزهای عزاداری به مسجد بازمی گردانند.
پیراهن هایی که بوی کربلا می دهد
جواد رفیعی یکی از مداحان اراکی در این خصوص گفت: هیئتهای قدیمی و با سابقه اراک از دهم ذیالحجه روز عرفه که آغاز حزن و ماتم و آغاز حرکت امام حسین(ع) به سمت کربلا است، پیراهنهای مشکی عزاداران را جمعآوری کرده، شسته و اتوکشی میکنند و سپس در تکایا، حسینهها و مساجد بر آنها زیارت عاشورا میخوانند.
وی افزود: برپایی ختم قرآن و قرائت حدیث کسا بر لباسها، از دیگر مراسم است و وقتی لباس با این مراسم بوی معنویت و کربلا گرفته برای و برگزاری آئینهای عزاداری آماده می شود.
این مراسم زیبا و معنوی که جمعی را مشکیپوش میکند و در میان دیگران قرار میدهد اعلام ورود به ماه محرم و عزاداری امام حسین(ع) و یارانش است به جمعی که خبر از رسیدن ایام محرم را ندارند.
مراسمی برای دوری از گناه
یک کارشناس مسائل مذهبی با بیان اینکه این مراسم به منظور آماده شدن برای ورود به محرم است گفت: گذشتگان ما هدفشان فراتر از ورود به این ماه با پوشیدن لباس مشکی است و آنان اهداف دینی و اخلاقی را دنبال می کردند.
علی محمودی افزود: آنان در پی این بودند که در قالب این مراسم و آماده شدن، مردم به سمت معنویت و اصلاح شدن بروند و از گناه و ناهنجاری دور شوند.
آئین جغحغه زنی در روستای انجدان
یکی از آئین های مرسوم جغجغه زنی روستای انجدان اراک است که در فهرست آثار معنوی کشور نیز به ثبت رسیده است.
اسماعیل شراهی افزود: در روز نهم محرم مردم محله پایین انجدان با آیین های سوگ و عزا به سمت محله بالا حرکت می کنند و درحالیکه ابزاری چوبی و خراطی شده به نام جغجغه را در دست دارند با نوایی موزون به جای کوبیدن بر سینه، آن را به هم می کوبند.
