"بیت المال" بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و چهار و هفتاد و پنجمین جلسه گروه فقه و حقوق دانشنامه پیامبر اعظم(ص) با هدف غنای محتوای علمی مقالات با حضور اعضای شورای علمی گروه حجج اسلام ابراهیم بهشتی دامغانی، عباس کوثری، سیدجعفر فدکی و دکتر یوسفعلی باقرپور در دفتر دانشنامه برگزار شد.



در این جلسه به بررسی محتوایی مقاله "بیت المال" تألیف احمد باقریان ساروی در دستور کار قرار گرفت.



این مقاله درباره "بیت المال" به معنای مکانى است که اموال عمومى متعلق به همه مسلمانان، در آنجا نگهدارى می شود. عنوان بیت المال بر خود اموال نیز اطلاق می گردد، در کلمات فقها عنوان یاد شده بر محل نگهدارى اموال متعلق به قشر خاصى از مسلمانان همچون خمس و زکات و نیز بر محل نگهدارى اموال ویژه امام(ع) همچون أنفال اطلاق شده است و با این تعریف می توان بیت المال را در فارسى به "خزانه دارایى" معنا کرد.



اعضای شورای علمی با طرح نقطه نظرات علمی و بررسی نقاط قوت و ضعف ساختاری و محتوایی طرح مقالات، پیشنهادات اصلاحی خویش را ارائه کردند.



در نهایت مقرر شد اصلاحات مورد نیاز با ارجاع مقاله به یکی از اعضای شورا صورت پذیرد.