به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خطیبی ظهر یکشنبه در نشست علمی «تقسیم بالسویه بیت‌المال توسط امیرالمومنین علیه‌السلام و دلالت‌های اقتصادی آن در بودجه» که در مؤسسه امام خمینی (ره) برگزار شد، با تشریح جایگاه بیت‌المال در نظام اسلامی، تأکید کرد: بیت‌المال یکی از مهم‌ترین ارکان مدیریت حکومتی و ابزار اصلی تحقق عدالت اجتماعی است.

به گفته عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره)، مدیریت صحیح منابع عمومی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش فقر و ایجاد توازن اقتصادی در جامعه ایفا کند.

وی با اشاره به منابع اصلی بیت‌المال، انفال، خمس و زکات را پایه‌های مالی حکومت اسلامی دانست و اظهار کرد: در صورت لزوم امام جامعه می‌تواند با وضع مالیات حکومتی کسری بودجه دولت اسلامی را جبران کند. این منابع باید تحت نظارت امام یا نمایندگان مجاز ایشان مدیریت شوند تا در مسیر درست و مطابق با مصالح عمومی جامعه به کار گرفته شوند.

حجت‌الاسلام خطیبی تأکید کرد: ویژگی اصلی بیت‌المال آن است که تحت مدیریت امام جامعه باشد بنابراین منابعی مثل کفارات که شخص خودش پرداخت می‌کند بیت المال به حساب نمی آیند اگر چه کارکردی شبیه بیت المال دارند.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) درباره زکات گفت: زکات دارای مصارف مشخص است باید در همان موارد مصرف شود. همچنین در موضوع خمس،

وی خاطرنشان کرد: کل خمس متعلق به امام است، اما امام موظف است سهمی از آن را برای فقرا، نیازمندان و تأمین نیازهای سادات از بنی هاشم اختصاص دهد و بقیه آن تحت اختیار امام جامعه قرار می‌گیرد تا در مصالحی که تشخیص می‌دهد صرف کند.

حجت‌الاسلام خطیبی با اشاره به درآمد اراضی مفتوحة العنوه (خراج و مقاسمه) بیان کرد: چنین درآمدی الان وجود ندارد ولی در صدر اسلام که وجود داشت متعلق به کل جامعه اسلامی بوده است و باید در مصالح عمومی صرف شود و اگر اضافه آمد به‌صورت عادلانه بین اقشار جامعه توزیع شود. این درآمد مصداق روشن «تقسیم بالسویه» بیت‌المال در صدر اسلام بوده است که مورد تأکید امیر المومنین بوده است.

عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی (ره) عنوان کرد: انفال نیز ملک امام جامعه است و از آن و درآمدهای حاصل از آن در هر راهی که مصلحت باشد استفاده می‌کند.

وی تصریح کرد: امروزه عمده بودجه دولت از مالیات‌ها و فروش نفت وگاز تأمین می‌شود و درآمد ناشی از اراضی خراجیه وجود ندارد. خمس و زکات نیز مصارف مشخص دارند و علاوه بر آن دولت دخالتی در جمع آوری خمس ندارد. و صرفاً مودیان زکات می‌توانند در صورت تمایل زکات خویش را به کمیته امداد پرداخت کنند، بنابراین تقسیم بالسویه بیت المال بین افراد جامعه سالبه به انتفاع موضوع است.