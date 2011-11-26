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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

شورابی خبر داد:

اجرای 135 کیلومتر پروژه روشنایی در محورهای گلستان

اجرای 135 کیلومتر پروژه روشنایی در محورهای گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: تاکنون حدود 135 کیلومتر پروژه روشنایی با اعتبار 9 میلیارد و 500 میلیون ریال در سطح محورهای استان اجرا شده است.

محمدتقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همینک چهار پروژه روشنایی به طول 21.5 کیلومتر در سطح محورهای ارتباطی استان  در دست اجراست.

وی گفت: این پروژه ها در بزرگراه های قرق - فاضل آباد و  فاضل آباد- علی آباد - مهدی آباد و تقاطع های سرکلاته در جاده قدیم کردکوی - بندرگز و فارسیان در محور آزادشهر - شاهرود در حال اجراست.

شورابی با اشاره به اینکه محورهای فوق در اولویت اجرای پروژه های روشنایی قرار دارند، گفت: در مجموع 35 محور ارتباطی استان به عنوان محورهای اولویت دار احداث روشنایی تعیین شده اند که برای تکمیل آنها به هفت میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار نیاز است.

وی، هدف از اجرای این پروژه ها را، افزایش ضریب ایمنی تردد وسایل نقلیه در شب دانست و گفت: این پروژه ها با اولویت نقاطی همچون تقاطع ها، سه راهی ها، مناطق مسکونی حاشیه راه‌ها، نقاط پرحادثه و مه گیر در گردنه ها و مناطق کوهستانی اجرا می شوند.
 
مدیرکل راه و ترابری گلستان یادآور شد: ادارات کل راه و ترابری استانها که دستگاههای تابعه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور هستند، متولی احداث و نگهداری روشنایی جاده‌ها هستند.
کد مطلب 1469772

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