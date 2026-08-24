فاز نهایی بلوار شهدای اقتدار یاسوج تا ۴۸ ساعت آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان آشنا شامگاه دوشنبه با حضور در محل اجرای فاز سوم بلوار شهدای اقتدار، از نزدیک روند پیشرفت و عملیات پایانی این پروژه عمرانی را بررسی کرد.
شهردار یاسوج در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموعه مدیریت شهری با جدیت در تلاش است تا این مسیر هرچه سریعتر تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گیرد.
آشنا افزود: نیروهای حوزه عمران شهرداری از ساعات ابتدایی صبح تا ساعات پایانی شب بهصورت مستمر در حال فعالیت هستند تا عملیات اجرایی فاز نهایی بلوار شهدای اقتدار در کوتاهترین زمان ممکن به پایان برسد.
وی با بیان اینکه فاز سوم، آخرین حلقه اتصال بلوار شهدای اقتدار محسوب میشود، تصریح کرد: با ادامه روند فعلی عملیات، پیشبینی میشود این مسیر طی یکی دو روز آینده و حداکثر تا ۴۸ ساعت آینده زیر بار ترافیکی قرار گیرد.
شهردار یاسوج ضمن قدردانی از صبوری شهروندان و تلاش عوامل اجرایی پروژه، خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این مسیر میتواند نقش مهمی در روانسازی ترافیک، کاهش زمان سفرهای درونشهری و بهبود دسترسیهای شهری ایفا کند.
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