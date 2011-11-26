قرای پنجگانه "خانه برق" بناب به شهر تبدیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید برقی با اشاره به توجه و خدمات دولت نهم و دهم به مناطق روستایی افزود: دولت 80 درصد اعتبارات عمرانی را در سطح روستاها هزینه می کند و در نتیجه شاهد تحول اساسی در چهره روستاها هستیم.



وی اجرای طرح پزشک خانواده در روستاها را یکی از برنامه های زیربنایی دولت در روستاها برشمرد و تصریح کرد: شوراها و دهیاران می توانند با تصویب و اخذ عوارض از مردم، آن را برای حل مشکلات زیربنایی روستاییان هزینه کنند.



برقی ادامه داد: دولت از محل اعتبارات ارزش افزوده 15 درصد از محل فروش فراورده های نفتی را برای عمران و آبادانی روستاها اختصاص داده است.



وی تأکید کرد: به منظور تأمین رفاه و امنیت مردم، با افرادی که امنیت عمومی مردم را به خطر می اندازند، شدیداً برخورد خواهد شد و نخواهیم گذاشت اراذل و اوباش آسایش مردم را به مخاطره بیندازند.



برقی همچنین با بیان اینکه عمران و آبادی و حل معضلات روستاها به برنامه ریزی دهیاریها و شوراهای روستایی بستگی دارد، تصریح کرد: احداث سالن ورزشی، کتابخانه، اجرای فازهای بعدی طرح هادی و همچنین آبرسانی از محل زرینه رود در اولویتهای برنامه دولت قرار دارد.



بخشدار مرکزی بناب نیز در این نشست اظهار داشت: در سایه خدمات دولت نهم و دهم، محرومیت و مشکلات اساسی از چهره روستاها زدوده شده و نزدیک 900 واحد مسکونی در«قرای پنجگانه خانه برق» بهسازی شده است.



ناصر بزاز بنابی با اشاره به تقویت بیمه عشایر روستایی در این منطقه افزود: تبدیل شدن قرای پنجگانه خانه برق به شهر در تقسیمات کشوری در اولویت قرار گرفته است.



وی همچنین با اشاره به مسائل و مشکلات این روستا گفت: قرای پنجگانه خانه برق با هزارو 803 خانوار نزدیک به هفت هزار نفر جمعیت دارد که 900 نفر از جمعیت این روستا را دانش آموز و 200 نفر دانشجو تشکیل می دهند.



بزاز بنابی نبود ورزشگاه، نبود کتابخانه عمومی، مشکل آب آشامیدنی، عدم جمع آوری زباله بصورت مکانیزه، بهسازی روستا و آسفالت معابر را از مشکلات اساسی این روستا نام برد و خواستار برخورد با افراد و اراذل و اوباش در سطح این روستا گردید.



شهرستان بناب با 130هزار نفر جمعیت درجنوب مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده و دارای 27 روستا است.