تیم اعزامی جمعیت هلال احمر استان مرکزی به سومالی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم که بعد از ظهر روز شنبه در جمعیت هلال احمر استان مرکزی برگزار شد از 15 عضو تیم اعزامی جمعیت هلال احمر استان مرکزی به کشور سومالی با اهدا لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی در این مراسم با اشاره به حضور به موقع نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر استان مرکزی در مواقع بحرانی داخلی و خارجی گفت: جمعیت هلال احمراستان مرکزی در کنار مردم خدادوست استان مرکزی بالغ بر 155 تن محموله کمک های مردمی را طی مراحل مختلف جمع آوری کردند.

مرتضی سلیمی یادآور شد: ارزش ریالی کمک های مردمی استان مرکزی به قحطی زدگان سومالی یک میلیارد و 700 میلیون ریال بوده است.

وی ادامه داد: در راستای ارائه خدمات درمانی و امدادی به قحطی زدگان سومالی 15امدادگر استان مرکزی به کشور سومالی اعزام و در مدت 21 روز انواع فعالیت های خدماتی و کمک رسانی را به مردم سومالی ارائه کردند.