۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

بودجه جمعیت هلال‌ احمر به ۵۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت

اراک- رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گفت: با تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر، بودجه این جمعیت از ۱۵ هزار میلیارد ریال به ۵۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک محمودی پیش از ظهرسه‌شنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی در اراک با اشاره به نقش برجسته نیروهای داوطلب در بحران‌های اخیر، اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، داوطلبان هلال احمر به‌ویژه بانوان، عملکردی درخشان از خود نشان دادند و در عرصه‌های امدادی و پشتیبانی حضوری مؤثر و فداکارانه داشتند که شایسته تقدیر است.

وی افزود: در چهار سال گذشته، بودجه هلال احمر کشور با رشد چشمگیر، از ۱۵ هزار میلیارد ریال به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

محمودی تصریح کرد: این افزایش منابع مالی حاصل برنامه‌ریزی، پیگیری‌های مداوم و توجه ویژه دولت به زیرساخت‌های امدادی کشور است.

وی ادامه داد: این سطح از حمایت مالی، نویدبخش آغاز دوره‌ای تازه در توانمندسازی لجستیکی، تجهیزاتی و عملیاتی هلال احمر است.

لباس هلال احمر نماد خدمت بی‌منت به مردم است

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با بیان اینکه پوشیدن لباس هلال احمر به‌معنای تعهد به خدمت بی چشم‌داشت به مردم است، گفت: نیروهای این مجموعه باید به ارزش والای فعالیت خود واقف باشند و با حفظ شأن این لباس، در مسیر امدادگری با صداقت و خلوص گام بردارند.

وی افزود: با توجه به تعامل سازنده بین جمعیت هلال احمر استان مرکزی و سازمان مرکزی، عملکرد این استان قابل تقدیر و تقویت هرچه بیشتر این همکاری‌ها مورد تاکید است.

محمودی تصریح کرد: مردم ایران شایسته بهترین خدمات هستند و خدمت به آنان در زمره افتخارآمیزترین مسئولیت‌ها به شمار می‌رود.

