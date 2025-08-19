بودجه جمعیت هلال‌ احمر به ۵۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، بابک محمودی پیش از ظهرسهشنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی در اراک با اشاره به نقش برجسته نیروهای داوطلب در بحرانهای اخیر، اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، داوطلبان هلال احمر بهویژه بانوان، عملکردی درخشان از خود نشان دادند و در عرصههای امدادی و پشتیبانی حضوری مؤثر و فداکارانه داشتند که شایسته تقدیر است.
وی افزود: در چهار سال گذشته، بودجه هلال احمر کشور با رشد چشمگیر، از ۱۵ هزار میلیارد ریال به بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
محمودی تصریح کرد: این افزایش منابع مالی حاصل برنامهریزی، پیگیریهای مداوم و توجه ویژه دولت به زیرساختهای امدادی کشور است.
وی ادامه داد: این سطح از حمایت مالی، نویدبخش آغاز دورهای تازه در توانمندسازی لجستیکی، تجهیزاتی و عملیاتی هلال احمر است.
لباس هلال احمر نماد خدمت بیمنت به مردم است
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با بیان اینکه پوشیدن لباس هلال احمر بهمعنای تعهد به خدمت بی چشمداشت به مردم است، گفت: نیروهای این مجموعه باید به ارزش والای فعالیت خود واقف باشند و با حفظ شأن این لباس، در مسیر امدادگری با صداقت و خلوص گام بردارند.
وی افزود: با توجه به تعامل سازنده بین جمعیت هلال احمر استان مرکزی و سازمان مرکزی، عملکرد این استان قابل تقدیر و تقویت هرچه بیشتر این همکاریها مورد تاکید است.
محمودی تصریح کرد: مردم ایران شایسته بهترین خدمات هستند و خدمت به آنان در زمره افتخارآمیزترین مسئولیتها به شمار میرود.
