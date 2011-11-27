آینده روابط ایران و ترکیه روشن است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناجی کورو معاون کنسولی وزیر خارجه ترکیه امروز (یکشنبه) با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و پیرامون روابط دوجانبه و همکاریهای کنسولی فیمابین دو کشور گفتگو کرد.



صالحی در این دیدار ضمن اشاره به لغو روادید بین دو کشور، از نبود مشکل در مناسبات کنسولی فیمابین ابراز خرسندی کرد.



وزیر امور خارجه در خصوص آینده روابط ترکیه و ایران اظهار داشت: من آینده روابط را بسیار روشن می بینم ، البته دستهایی هست که می خواهند بین دو کشور اختلافاتی بیندازند ولی ما نباید به اینها توجه داشته باشیم.



ناجی کورو معاون کنسولی وزیر خارجه ترکیه نیز در این دیدار ضمن تشکر از این ملاقات گفت: سطح روابط دو کشورترکیه و ایران نسبت به سالهای گذشته خیلی پیشرفت کرده است و ما در زمینه کنسولی هیچ مشکلی نداریم.



وی ابراز امیدواری کرد در آینده شاهد رشد حجم روابط و توسعه همکاریها باشیم.