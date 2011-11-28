دوره آموزشی مربیگری و داوری ترامپولین ژیمناستیک در مازندران برگزار می شود

محمد سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوره آموزشی داوری درجه سه ژیمناستیک، نیمه دوم بهمن ماه و کلاس مربیگری درجه سه، اسفندماه امسال در ساری برگزار می شود.

وی افزود: ترامپولین یکی از وسایل تمرینی ژیمناستیک بوده و شامل پارچه ضخیم و محکمی است که به وسیله تعدادی فنر از چهار طرف بر یک چارچوب فلزی بسته شده است.

سبحانی، از روند رو به رشد ژیمناستیک در استان ابراز رضایت کرد و گفت: با بهره برداری از سالنهای تخصصی ژیمناستیک در شهرهای مختلف استانۀعلاقمندان بیشتری در این رشته پایه فعالیت خواهند کرد و روند مدال آوری ورزشکاران در رقابتهای کشوری، افزایش خواهند یافت.

رئیس هیئت ژیمناستیک مازندران افزود: فعالیت ورزشکاران ژیمناستیک درمازندران مناسب و امیدوار کننده بوده و مردم با پذیرفتن ارزشهای این ورزش، از ژیمناستیک رای رشدجسمی و فکری فرزندان خود ستفاده می کنند.

سبحانی بیان داشت: یکی از کارهای موثر هیئت ژیمناستیک مازندران، خرید و توزیع وسایل مورد نیاز این رشته ورزشی به ارزش یک میلیارد و 320 میلیون ریال در نقاط مختلف استان است.

وی گفت: هیئت های ژیمناستیک 17 شهرستان استان به‌ طور جدی و با هدف شناسایی و تربیت مشتاقان و افراد بااستعداد این رشته مشغول به فعالیت بوده و ورزشکاران سازمان یافته زن و مرد این رشته، آموزشهای لازم را زیر نظر مربیان استان فرا می گیرند.

رئیس هیئت ژیمناستیک مازندران افزود: ژیمناستیک باید در خانواده ها به عنوان فرهنگ و نیاز تلقی شده تا سربلندی ایران اسلامی از طریق ورزشکاران این رشته در میادین ورزشی مضاعف شود.