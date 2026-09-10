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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹

برگزاری جشنواره مسابقات مینی ترامپولین در رودان

برگزاری جشنواره مسابقات مینی ترامپولین در رودان

رودان - جشنواره مسابقات مینی ترامپولین در رده‌های سنی ۸ تا ۱۴ سال با حضور ۲۵ ژیمناست پسر در شهرستان رودان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره مسابقات مینی ترامپولین از شاخه‌های جذاب رشته ژیمناستیک طبق برنامه هیأت ژیمناستیک شهرستان رودان برگزار شد.

این دوره از رقابت‌ها در گروه‌های سنی ۸ تا ۱۴ سال و با حضور ۲۵ ژیمناست پسر در چهار گروه A، B، C و D برگزار شد و شرکت‌کنندگان مهارت‌های خود را در رشته مینی ترامپولین به نمایش گذاشتند.

قضاوت این مسابقات بر عهده میلاد رمضانپور سرداور و از داوران هیأت ژیمناستیک استان هرمزگان بود که با هماهنگی و همکاری مربیان شهرستان رقابت‌ها را داوری کرد.

در پایان این جشنواره نفرات برتر گروه‌های مختلف معرفی و از عملکرد ورزشکاران برتر تقدیر شد.

همچنین حضور محمودزاده مدیر جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان رودان در جمع ورزشکاران، مربیان و خانواده‌ها در خانه ژیمناستیک رودان از نکات قابل توجه این رویداد بود.

این حضور با استقبال خانواده‌ها و ورزشکاران همراه شد و موجب دلگرمی مربیان و فعالان رشته ژیمناستیک شهرستان شد.

هیأت ژیمناستیک شهرستان رودان نیز با قدردانی از حضور و همراهی خانواده‌ها، مسئولان ورزش و جوانان، داوران و مربیان بر تداوم برگزاری برنامه‌های ورزشی و استعدادیابی در رشته ژیمناستیک تأکید کرد.

امید است با تداوم حمایت مسئولان، همراهی خانواده‌ها و تلاش مربیان و ورزشکاران، زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای ژیمناستیک شهرستان رودان بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 6943106

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